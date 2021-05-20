С 11 по 17 мая 2021 года в Подмосковье состоялось Первенство России по тайскому боксу среди юношей, старших юношей и юниоров с выходом на Первенство Мира. ООО «Калужский кабельный завод» оказал поддержку одной из команд Сборной Дагестана.

В Общекомандном зачёте Сборная Дагестана заняла первое место, забрав 13 золотых медалей 7 из которых нашего клуба:

Магомедов Абубакр

Магомедов Асхаб

Курбанов Курбан

Муталимов Динислам

Маниев Байсонгур

Хаджиев Назир

Порсуков Абдулгамид

Сайпудинов Джамал

Курбанов Магомед

Батыров Ибрагим

Джамалова Лорена

Старшие тренера : Мамедов Аслан Арсенович и Зубаиров Закарья Баширович.

Поздравляем молодых спортсменов с выдающимся результатом! Выражаем благодарность тренерам и желаем дальнейших успехов и побед!