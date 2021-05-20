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Новый кабельный холдинг, итоги "Нефтегаза-2021", ожидания WIRE и что будет с медью?
20 мая 2021, 11:30
Рубрика: Компании
Метки: КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ККЗ
Отрасль: Кабельная промышленность
С 11 по 17 мая 2021 года в Подмосковье состоялось Первенство России по тайскому боксу среди юношей, старших юношей и юниоров с выходом на Первенство Мира. ООО «Калужский кабельный завод» оказал поддержку одной из команд Сборной Дагестана.
В Общекомандном зачёте Сборная Дагестана заняла первое место, забрав 13 золотых медалей 7 из которых нашего клуба:
Старшие тренера : Мамедов Аслан Арсенович и Зубаиров Закарья Баширович.
Поздравляем молодых спортсменов с выдающимся результатом! Выражаем благодарность тренерам и желаем дальнейших успехов и побед!
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