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ООО "Калужский кабельный завод" оказал поддержку одной из команд Сборной Дагестана по тайскому боксу

С 11 по 17 мая 2021 года в Подмосковье состоялось Первенство России по тайскому боксу среди юношей, старших юношей и юниоров с выходом на Первенство Мира. ООО «Калужский кабельный завод» оказал поддержку одной из команд Сборной Дагестана.

В Общекомандном зачёте Сборная Дагестана заняла первое место, забрав 13 золотых медалей 7 из которых нашего клуба:

  • Магомедов Абубакр
  • Магомедов Асхаб
  • Курбанов Курбан
  • Муталимов Динислам
  • Маниев Байсонгур
  • Хаджиев Назир
  • Порсуков Абдулгамид
  • Сайпудинов Джамал
  • Курбанов Магомед
  • Батыров Ибрагим
  • Джамалова Лорена

Старшие тренера : Мамедов Аслан Арсенович и Зубаиров Закарья Баширович.

Поздравляем молодых спортсменов с выдающимся результатом! Выражаем благодарность тренерам и желаем дальнейших успехов и побед!

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Источник: ООО "Калужский кабельный завод"

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