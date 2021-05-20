Одобрено строительство первого в России "социального" квартала

Госэкспертиза Псковской области рассмотрела проектную документацию на строительство первого в России специализированного квартала для проживания пожилых людей и инвалидов. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, уточнив, что по итогам экспертизы выдано положительно заключение.

По информации пресс-службы, комплекс малоэтажных многоквартирных домов и вспомогательных зданий построят на участке в 3 га в деревне Борисовичи Псковской области. Проект является альтернативной моделью учреждения социального обслуживания. Здесь создадут приближенные к домашним условия для проживания пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями. Жители квартала смогут лучше социализироваться и интегрироваться, освоить формат «самостоятельного» проживания за счет «безбарьерной среды», доступной инфраструктуры, созданной в том числе с помощью современных технологий социальной работы.

Помимо жилых домов в квартале планируется возвести центральное административное здание с блоком бытового обслуживания, реабилитационный центр по оказанию услуг для пожилых граждан, отделение дневного пребывания и пункт проката технических средств реабилитации. Также для нужд жителей построят тренажерный зал, библиотеку, клубы по интересам, часовню и другие необходимые объекты.

«Создание такого городка обеспечит максимальный комфорт и улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, квалифицированный уход за ними», — отметила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

В пресс-службе добавили, что застройщик объекта выступает Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца». Проект подготовили специалисты из Муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети», а также компаний «ТехноСпектрСтрой» и «Проект "+"».

Фото: pln-pskov.ru