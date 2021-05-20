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"Россети ФСК ЕЭС" оснастит микропроцессорными защитами центр питания забайкальского участка Транссиба

Россети ФСК ЕЭС оснастит микропроцессорными защитами центр питания забайкальского участка Транссиба

20 мая 2021, 09:12
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к модернизации релейной защиты на подстанции 220 кВ «Лесная» в Забайкальском крае. На подстанции установят семь современных шкафов РЗА и модернизируют систему сбора и передачи информации. Будет повышена надежность электроснабжения Забайкальской железной дороги, известного бальнеологического курорта «Кука» и пансионата социального обслуживания «Ингода». Завершить работы планируется в конце 2022 года.

Современные защиты российского производства будут установлены на линиях электропередачи 220 кВ «Чита - Могзон» и «Чита - Сохондо» с отпайками на подстанцию 220 кВ «Лесная», а также на ЛЭП 110 кВ «Лесная» - Вторая» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Ингода». Они обеспечат защиту линий электропередачи и подстанционного оборудования от коротких замыканий.

Защиты на базе микропроцессоров установят взамен выработавших свой ресурс микроэлектронных устройств. Новые устройства РЗА характеризуются быстродействием, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров. Они обладают встроенными функциями самодиагностики, что повышает их надежность.

Подстанция 220 кВ «Лесная» установленной мощностью 126 МВА построена в центральной части Забайкальского края. Энергообъект питает тяговый транзит Транссиба, а также бытовых потребителей Читинского района Забайкалья.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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