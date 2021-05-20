СегментЭНЕРГО получил новый сертификат на ОКЛ СегментЛАЙН

Выбрана новая дата и место проведения встречи поставщиков
и производителей электротехнической продукции RusCableCLUB2021
20 мая 2021, 11:15
Рубрика: Компании
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Сертификат действителен до 22.11.2025 года и включает в себя кабеле несущие системы следующих производителей : ООО “НЕПТУН” (Промрукав), АО “ДКС”, ООО ФНПП “Гефест”, ООО “КРОСС ЛИНК” (Экопласт), АО “Самарский завод электромонтажных изделий”. Рады представить вам решение, которое разрабатывали специалисты компании на протяжение года.
Новый сертификат ОКЛ СегментЛАЙН соответствует:
Огнестойкие кабели производства СегментЭНЕРГО:
Данное решение позволяет комбинировать несколько производителей кабеленесущих систем в рамках одного сертификата на базе кабельного завода СегментЭНЕРГО, выпускаемая номенклатура позволяет закрыть все потребности заказчика и подобрать наиболее выгодную линию ОКЛ .
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