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СегментЭНЕРГО получил новый сертификат на ОКЛ СегментЛАЙН

Сертификат действителен до 22.11.2025 года  и включает в себя кабеле несущие системы следующих производителей : ООО “НЕПТУН” (Промрукав), АО “ДКС”, ООО  ФНПП “Гефест”, ООО “КРОСС ЛИНК” (Экопласт), АО “Самарский завод электромонтажных изделий”. Рады представить вам решение, которое разрабатывали специалисты компании на протяжение года.

Новый сертификат ОКЛ  СегментЛАЙН соответствует:

  • Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года);
  • ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытаний»;
  • СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

Огнестойкие кабели производства СегментЭНЕРГО:

  • Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации марки КПС
  • Кабели для структурированных кабельных сетей марки СегментЛАН
  • Кабели для промышленного интерфейса RS-485 марки КОПСЭ
  • Кабели силовые и контрольные в огнестойком исполнении
  • Кабели монтажные марки МКШ
  • Кабели малогабаритные марки КМПВ
  • Кабели универсальные монтажные марки Сегмент-КУ
  • и другие

Данное решение позволяет комбинировать несколько производителей кабеленесущих систем в рамках одного сертификата на базе кабельного завода СегментЭНЕРГО, выпускаемая номенклатура позволяет закрыть все потребности заказчика и подобрать наиболее выгодную линию ОКЛ .

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Источник: ООО "СегментЭнерго"

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