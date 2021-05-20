Строительство железнодорожного пути, который протянется от вокзала Автозаводского района до Особой экономической зоны "Тольятти", планируется заверишь в этом году. Об этом сообщил в четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на транспортно-логистическом форуме "PRO//Движение.Поволжье".

Ранее сообщалось, что полностью завершить работы по строительству объекта планируется в 2022 году.

"Мы реализуем очень важный для Самарского региона проект строительства железнодорожной ветки в ОЭЗ Тольятти. Благодаря этому проекту мы формируем целую цепочку инвестиционных проектов - это новые рабочие места, благополучие самарских семей, отчисления в бюджеты, развитие региона, потому что к нам приходят новые компании. Проект этот мы должны завершить в текущем году", - сказал глава региона.

В рамках проекта планируется построить железнодорожную ветку протяженностью 14 км, которая соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ "Тольятти", а также пройдет непосредственно по инвестиционной площадке. Дорога позволит перевозить 1,4 млрд тонн грузов в год. Новый объект транспортной инфраструктуры будет построен на средства РЖД, после чего оформлен в собственность Самарской области.

Также планируется приступить к реализации проекта ускоренного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти.

"Рассчитываю на поддержку федерального правительства, куда мы заявили этот проект. Пока преждевременно говорить, но очень внимательно отнеслись к нашему предложению, уверен, что совместно с РЖД мы убедим правительство поддержать проект", - сказал Азаров, отметив, что сроки реализации проекта пришлось сдвинуть из-за пандемии.

Постановление о создании ОЭЗ "Тольятти" было подписано в 2010 году. В настоящий момент в ОЭЗ зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран (Россия, США, Япония, Германия, Испания, Турция, Нидерланды, Сербия). Резидентами создано 1 300 рабочих мест, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составляет около 1,7 млрд рублей. Объем выручки компаний последние два года увеличивается на 40% ежегодно.