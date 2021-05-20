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В лагере "Северный Артек" построят спорткомплекс почти за миллиард рублей

В лагере Северный Артек построят спорткомплекс почти за миллиард рублей

20 мая 2021, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В детском оздоровительном лагере «Северный Артек» в городе Магадане вскоре начнется строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, сообщает RosTender.info.

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области объявило тендер на строительно-монтажные работы. Их стоимость оценивается в 964,9 млн рублей, средства поступят из областного бюджета по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Предложения от строительных организаций принимают до 11 июня, после этого выберут победителя.

Комплекс будет включать в себя плавательный бассейн длиной 25 метров, универсальный зал с трибунами на 250 мест, тренажерный зал, «сухой» зал для подготовки пловцов и прочие помещения. Заниматься в нем смогут не только дети из «Северного Артека», но и все желающие. Как ожидается, подрядчик введет его строй до 1 октября 2025 года.

«Северный Артек» - крупнейший оздоровительный лагерь в Магаданской области, открыт в 1947 году. Сейчас он способен одновременно принять до 350 человек.
 

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Источник: РосТендер

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