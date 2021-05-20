В рамках нацпроекта в Чечне достроят обход Гудермеса

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на завершение строительства трассы в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Р-217 «Кавказ» (до 2018 года также применялся учетный номер М-29) - автомобильная дорога федерального значения, ведущая от станицы Павловская Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджанской Республикой. В ходе реконструкции трассы будет построен участок обхода Гудермеса. Объездная дорога позволит освободить город от транзитного транспорта, повысить уровень безопасности участников дорожного движения и улучшить экологическую обстановку в жилой зоне.

Обход строится в три этапа, по итогам рассмотрения проектов которых Главгосэкспертиза России выдавала положительные заключения с 2011 года. Первые два участка трассы введены в эксплуатацию, в настоящее время завершается строительство участка км 27+000 - км 34+000 протяженностью 8,895 км. Работы проходят в рамках национального проекта, а также подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной в 2017 году.

Для определения объема капитальных вложений и в связи с вступлением в действие новых нормативных документов было решено оптимизировать принятые ранее проектные решения. В том числе проектом, получившим новое положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены оптимизация транспортной развязки в начале этапа на пересечении с территориальной дорогой Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт и подъездом к селу Ахмат-Юрт, устройство транспортной развязки на пересечении с территориальной дорогой Согунты-Кошкельды и потребовавшийся в связи с этим перенос примыкания обхода к автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» с км 710+000 на км 711+500.

На участке построят семь мостовых сооружений, пункт управления обеспечения транспортной безопасности, пункты досмотра, трансформаторные подстанции и другие объекты, а также установят технические средства организации дорожного движения.

Полностью завершить работы на обходе Гудермеса планируется в конце 2023 года.

Генеральный проектировщик – ООО «КАББАЛГИПРОТРАНС». Застройщик - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства».

Фото: rosavtodor.gov.ru