В составе дивизиона «АСУТП и электротехника» создана новая структура – АО «Русатом Микроэлектроника» (АО «РАМ»).

АО «РАМ» будет отвечать за разработку соответствующих доверенных элементов и оборудования автоматизации на их основе. Произведенные элементы электронно-компонентной базы (ЭКБ) планируется применять при создании автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для атомных и традиционных энергогенерирующих станций, промышленных предприятий, инфраструктурных объектов.

«Создание РАМ - очередной шаг, направленный на обеспечение производственной программы Росатома по развитию отечественной ЭКБ. В первую очередь нам предстоит определить, какие комплексы и устройства на отечественной ЭКБ, какие их компоненты и с какими характеристиками востребованы в отрасли в приоритетном порядке. Чтобы затем разработать соответствующие доверенные элементы и оборудование автоматизации на их основе», - прокомментировал глава АО «РАМ» Юрий Хомич.

До конца 2021 года планируется открытие полнофункционального дизайн-центра проектирования, сертификации и испытаний ЭКБ.

Источник: Пресс-служба АО «РАСУ»