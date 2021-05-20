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Новый кабельный холдинг, итоги "Нефтегаза-2021", ожидания WIRE и что будет с медью?
20 мая 2021, 09:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАТОМ, ЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Атомная промышленность Электротехника
В составе дивизиона «АСУТП и электротехника» создана новая структура – АО «Русатом Микроэлектроника» (АО «РАМ»).
АО «РАМ» будет отвечать за разработку соответствующих доверенных элементов и оборудования автоматизации на их основе. Произведенные элементы электронно-компонентной базы (ЭКБ) планируется применять при создании автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для атомных и традиционных энергогенерирующих станций, промышленных предприятий, инфраструктурных объектов.
«Создание РАМ - очередной шаг, направленный на обеспечение производственной программы Росатома по развитию отечественной ЭКБ. В первую очередь нам предстоит определить, какие комплексы и устройства на отечественной ЭКБ, какие их компоненты и с какими характеристиками востребованы в отрасли в приоритетном порядке. Чтобы затем разработать соответствующие доверенные элементы и оборудование автоматизации на их основе», - прокомментировал глава АО «РАМ» Юрий Хомич.
До конца 2021 года планируется открытие полнофункционального дизайн-центра проектирования, сертификации и испытаний ЭКБ.
Источник: Пресс-служба АО «РАСУ»
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