На территории Нижегородской области строят завод по производству керамической плитки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект реализует компания «Юникерамикс» (принадлежит Lins Wallpaper Ltd). Общий объём инвестиций в строительство составит 6 млрд руб. В том числе, в проект вкладываются и иностранные инвесторы. Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 500 человек.

Напомним, ранее NN.DK.RU писал о том, что проект строительства завода был одобрен инвестиционным советом при губернаторе ещё в 2014 г. В 2019 г. «Юникерамикс» оформила права на земельный участок на территории городского округа Дзержинск. Ввод производства в эксплуатацию намечен на 2022 г. Ранее сообщалось, что проектная мощность завода составит 25 млн кв. м керамической плитки в год.

Добавим, ранее также стало известно о том, что в Нижнем Новгороде будет построен комплекс по производству котлов. Инвестиции в проект составят около 700 млн руб. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на выделение участка.

Отметим, по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал предприятий региона вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах, до 383,1 млрд руб.