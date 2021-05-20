27 мая с 13:00 до 14:30 на площадке НИУ «МЭИ» в формате онлайн состоится открытая лекция Главы представительства Государственной электросетевой корпорации Китая в России ОУ Сяоминя на тему «Будущее электроэнергетики и развитие международного бизнеса». Мероприятие пройдет в рамках проекта Министерства энергетики Российской Федерации «Energy Talks» и проекта Молодежной секции РНК СИГРЭ «Открытые лекции Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ для студентов».

Оу Сяомин обладает 18-летним международным опытом работы в энергетическом секторе, особенно на развивающихся рынках, несет ответственность за развитие бизнеса и сотрудничества в области межгосударственной торговли электроэнергией, применения технологий цифровизации, инвестиций и эксплуатации производства, передачи и распределения электроэнергии на рынках России и стран СНГ.

По окончании лекции будет проведена секция «Вопрос-ответ», в ходе которой Господин Оу Сяомин ответит на интересующие вопросы. Лекция пройдет на английском языке. Во время лекции будет осуществляться видеозапись, которую смогут посмотреть все желающие в социальных сетях.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://mpei.webex.com/mpei/k2/j.php?MTID=t58c1da3071767ad4a5f0db6ff95c1d91. Как только организатор утвердит заявку, вам будет отправлено электронное сообщение с подтверждением и инструкциями, как присоединиться к сеансу.

Лекция входит в состав серии открытых лекций с международными экспертами в области электроэнергетики для молодых специалистов отрасли, студентов профильных вузов и всех желающих, проводимых в рамках проекта Министерства энергетики Российской Федерации «Energy Talks» и проекта Молодежной секции РНК СИГРЭ «Открытые лекции Национальных исследовательских комитетов (Подкомитетов) РНК СИГРЭ для студентов».

Цель проекта Министерства энергетики РФ «Energy Talks» – сформировать для студентов и молодых специалистов пространство для нетворкинга, обмена знаниями, мнениями и опытом, поиска новых идей и решений. Каждая встреча станет для учащихся возможностью познакомиться с реальным опытом уже работающих коллег и смоделировать свою карьерную стратегию; на реальных кейсах понять, что такое энергетика России. Проект дает возможность построить открытый, доверительный диалог между специалистами отрасли и студентами лучших учебных заведений России, получить обратную связь и обменяться идеями о будущем энергетики нашей страны.

Проект реализуется при поддержке Молодежного совета электроэнергетики при Министерстве энергетики Российской Федерации и Молодежной секции РНК СИГРЭ.