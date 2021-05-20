«Россети Северный Кавказ» повысили надежность и качество электроснабжения восьми населенных пунктов высокогорного Шатойского района Чеченской Республики.

На сложных труднодоступных участках – в селениях Урдюхой, Борзой, Вашендарой и Хаккой – энергетики "Чеченэнерго" демонтировали кустарные воздушные линии электропередачи, построенные жителями самостоятельно. Взамен построили новые общей протяженностью 1,5 км. Комплекс мероприятий позволил решить проблему с низким напряжением в сети и частыми аварийными отключениями для 1,2 тысячи жителей и 7 социально значимых объектов.

В селениях Дегисты, Дачу-Борзой, Гатин-Кали старые трансформаторы заменили на новые, в Улус-Керте – установили дополнительный. Меры повысили качество и надежность электроснабжения около тысячи жителей и 6 социально значимых объектов.

Кроме того, в рамках ремонтных кампаний в части Шатойского района выполнены работы по замене 60 аварийных опор, провода протяженностью 11 километров, расчистке 10 га охранной зоны воздушных линий.

Работы велись под кураторством советника Главы ЧР, депутата Госдумы РФ, руководителя Оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики Адама Делимханова.