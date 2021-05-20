«Россети Тюмень» модернизируют электросетевую инфраструктуру для перспективных месторождений нефти в Ханты-Мансийском районе ХМАО-Югры. Энергетики приступили к завершающему этапу реконструкции подстанции «Батово», в рамках которой до конца сентября построят новый секционирующий пункт, расширят открытое распределительное устройство 110 кВ и смонтируют 32 км линий электропередачи. Комплекс мер позволит в дальнейшем присоединить к питающему центру энергообъекты Кондинского и Чапровского нефтяных месторождений.

В модернизацию электросетевой инфраструктуры «Россети Тюмень» вложат более миллиарда рублей. В процессе реконструкции ПС «Батово» энергетики обновляют основное электротехническое оборудование. Специалисты применяют передовые решения, позволяющие контролировать состояние элементов энергообъекта в онлайн-режиме. Расширение открытого распредустройства 110 кВ позволит присоединить к центру питания новый секционирующий пункт. Это необходимо для подключения к энергосистеме новых подстанций 110 кВ «Чапровская» и «Невская», которые «Россети Тюмень» построят для электроснабжения Кондинского и Чапровского месторождений. Они входят в состав Эргинского нефтяного кластера, начальные извлекаемые запасы которого составляют порядка 259 млн тонн.

Освоение Эргинского нефтяного кластера имеет ключевое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Первое месторождение группы, Кондинское, было введено в эксплуатацию премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым в 2017 году. За четыре года здесь добыто 7,2 млн тонн нефти. Для дальнейшего развития территории «Россети Тюмень» в этом году построят подстанцию 110 кВ «Чапровская», а в следующем – подстанцию «Невская».