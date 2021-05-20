Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал старт работе термоядерного реактора Токамак Т-15МД в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" (Москва), на питающем центре которого установлено оборудование ЗАО «ЗЭТО».

Поставка продукции для подобных проектов всегда почётная и ответственная работа. Объект оснащен компактным модулем открытого распределительного устройства КМ-ОРУ-110 кВ, уникальными модифицированными разъединителями внутренней установки РВР 10 кВ 8000 и 10000 А и разъединителями постоянного тока РПК 3,6 кВ 10000 А.

Мегаустановка токамак Т-15МД (тороидальная камера с магнитными катушками) в НИЦ «Курчатовский институт» создана в рамках государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», разработанной Госкорпорацией «Росатом». Это необходимый шаг для развития отечественной школы термоядерных исследований, повышения международной конкурентоспособности России в данной сфере и реализации Российской национальной программы по управляемому термоядерному синтезу.

Токамак Т-15МД входит в структуру международного термоядерного проекта ITER, Франция (International Thermonuclear Experimental Reactor), целью которого является выработка термоядерной энергии в мирных целях. В свою очередь российская Т-15МД станет одной из установок, на которой будет решаться целый ряд исследовательских задач международного проекта. Со своей стороны отметим, что ЗАО «ЗЭТО» совместно с инженерами петербургского научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова («НИИЭФА») разработал для ITER уникальный разъединитель внутренней установки на 12 кВ и 60 000 А.

ЗАО «ЗЭТО» гордится тем, что своей продукцией может вносить вклад в изучение возможности получения термоядерной энергии в мирных целях, как в России, так и за рубежом, а также, что российское высоковольтное оборудование обеспечивает исследования подобного масштаба и значимости. В случае успешной реализации проекта термоядерного синтеза человечество может рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.



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