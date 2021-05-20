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ЗАО "ЗЭТО" продолжает вносить вклад в проекты исследования управляемого термоядерного синтеза

ЗАО ЗЭТО продолжает вносить вклад в проекты исследования управляемого термоядерного синтеза

20 мая 2021, 11:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, ИТЭР, ITER
Отрасль: Электротехника Атомная промышленность 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал старт работе термоядерного реактора Токамак Т-15МД в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" (Москва), на питающем центре которого установлено оборудование ЗАО «ЗЭТО».

Поставка продукции для подобных проектов всегда почётная и ответственная работа. Объект оснащен компактным модулем открытого распределительного устройства КМ-ОРУ-110 кВ, уникальными модифицированными разъединителями внутренней установки РВР 10 кВ 8000 и 10000 А и разъединителями постоянного тока РПК 3,6 кВ 10000 А.

Мегаустановка токамак Т-15МД (тороидальная камера с магнитными катушками) в НИЦ «Курчатовский институт» создана в рамках государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», разработанной Госкорпорацией «Росатом». Это необходимый шаг для развития отечественной школы термоядерных исследований, повышения международной конкурентоспособности России в данной сфере и реализации Российской национальной программы по управляемому термоядерному синтезу.

Токамак Т-15МД входит в структуру международного термоядерного проекта ITER, Франция (International Thermonuclear Experimental Reactor), целью которого является выработка термоядерной энергии в мирных целях. В свою очередь российская Т-15МД станет одной из установок, на которой будет решаться целый ряд исследовательских задач международного проекта. Со своей стороны отметим, что ЗАО «ЗЭТО» совместно с инженерами петербургского научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова («НИИЭФА») разработал для ITER уникальный разъединитель внутренней установки на 12 кВ и 60 000 А.

ЗАО «ЗЭТО» гордится тем, что своей продукцией может вносить вклад в изучение возможности получения термоядерной энергии в мирных целях, как в России, так и за рубежом, а также, что российское высоковольтное оборудование обеспечивает исследования подобного масштаба и значимости. В случае успешной реализации проекта термоядерного синтеза человечество может рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.
 

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. Перечень выпускаемого оборудования в настоящее время составляет более 400 наименований, он охватывает все классы напряжений от 0,38 до 750 кВ. ЗАО «ЗЭТО» — современное, высокоэффективное, социально ориентированное предприятие, обладающее мощным научным и техническим потенциалом, стремящееся стать лидером по производству высоковольтного оборудования. ЗАО «ЗЭТО» входит в перечень системообразующих организаций Министерства промышленности и торговли РФ в категории «Энергетическое машиностроение, электрическая и кабельная промышленность» и является якорным резидентом «Промышленного электротехнического кластера Псковской области» и Технопарка «Электрополис». Подробнее: https://www.zeto.ru, info@zeto.ru

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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