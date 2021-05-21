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Для аварийщиков Пермского края построят новый жилой микрорайон

Для аварийщиков Пермского края построят новый жилой микрорайон

21 мая 2021, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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В Пермском крае в городе Березники построят новый жилой микрорайон для аварийщиков, сообщили «Стройгазете» в пресс-службе Минстроя России.

Туда переселят граждан из жилья, признанного непригодным для проживания в результате техногенной аварии – провалов грунта на территории Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей. Этот и другие вопросы в ходе рабочей встречи обсудили министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

С момента утверждения финансирования по данному проекту в 2019 году объем строительства, необходимый для переселения всех пострадавших граждан, увеличился. Министр и глава региона обсудили возможные пути нормативного регулирования вопроса финансирования с учетом возросшего объема строительства.

В основную повестку встречи также вошли вопросы выполнения ряда масштабных проектов, реализуемых на территории региона. Губернатор, в частности, предложил актуализировать региональную программу по переселению из аварийного жилья.

 

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Источник: stroygaz.ru

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