 
Компании

Legrand завершает серию вебинаров в мае​

Legrand завершает серию вебинаров в мае​

21 мая 2021, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
304
Новости компании

Группа Legrand заканчивает майскую серию вебинаров. 24 и 31 мая пройдут мероприятия, посвященные новой серии электроустановочных изделий с технологиями умного дома и решениям Legrand для офиса.

Первый вебинар пройдет 24 мая, в понедельник. Ведущий специалист отдела обучения презентует главную новинку месяца – премиальную серию электроустановочных изделий итальянского производства Bticino Living Now с технологиями умного дома Netatmo. В рамках мероприятия «Bticino Living Now - новая серия электроустановочных изделий в премиум сегменте» будет рассказано о широком функционале устройств и особенностях их применения.

Серия завершится 31 мая онлайн-мероприятием на тему «Решения Legrand – всё для организации офиса». Представитель компании расскажет, как организовать офисное пространство с помощью устройств компании Legrand так, чтобы оно было функциональным, эргономичным и безопасным.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

24 мая, 10:00 по московскому времени: «Bticino Living Now - новая серия электроустановочных изделий в премиум сегменте» - https://events.webinar.ru/Legrand/8579793

31 мая, 10:00 по московскому времени: «Решения Legrand – всё для организации офиса» - https://events.webinar.ru/Legrand/8579797

Следите за анонсами мероприятий на следующий месяц!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Legrand

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Инструменты LAPP в подарок за заказ монтажного провода 21.05.2021
Инструменты LAPP в подарок за заказ монтажного провода
Кабельный Завод 21.05.2021
Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поставил кабель для проведения электромонтажных работ на территорию...
Генеральный директор 20.05.2021
Генеральный директор "Москабельмет" Павел Моряков рассказал об эффекте цифровизации
Источник: Sual Partners не готов поддержать разделение 20.05.2021
Источник: Sual Partners не готов поддержать разделение "Русала" в текущем виде
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+