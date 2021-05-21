Legrand завершает серию вебинаров в мае​

Группа Legrand заканчивает майскую серию вебинаров. 24 и 31 мая пройдут мероприятия, посвященные новой серии электроустановочных изделий с технологиями умного дома и решениям Legrand для офиса.

Первый вебинар пройдет 24 мая, в понедельник. Ведущий специалист отдела обучения презентует главную новинку месяца – премиальную серию электроустановочных изделий итальянского производства Bticino Living Now с технологиями умного дома Netatmo. В рамках мероприятия «Bticino Living Now - новая серия электроустановочных изделий в премиум сегменте» будет рассказано о широком функционале устройств и особенностях их применения.

Серия завершится 31 мая онлайн-мероприятием на тему «Решения Legrand – всё для организации офиса». Представитель компании расскажет, как организовать офисное пространство с помощью устройств компании Legrand так, чтобы оно было функциональным, эргономичным и безопасным.

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

24 мая, 10:00 по московскому времени: «Bticino Living Now - новая серия электроустановочных изделий в премиум сегменте» - https://events.webinar.ru/Legrand/8579793

31 мая, 10:00 по московскому времени: «Решения Legrand – всё для организации офиса» - https://events.webinar.ru/Legrand/8579797

Следите за анонсами мероприятий на следующий месяц!