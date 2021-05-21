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Новый кабельный холдинг, итоги "Нефтегаза-2021", ожидания WIRE и что будет с медью?
21 мая 2021, 11:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ
На торжественной двенадцатой церемонии награждения лауреатов премии «КонТЭКст»-2021, которая состоялась в Арт-ресторане «Рукав» в Москве, были названы лучшие коммуникационные проекты, журналисты и эксперты ТЭК и энергетического машиностроения. Основной темой 12 премии «КонТЭКст» в год 60-летия покорения космоса, стала тема космических достижений в развитии коммуникаций. В этом году было подано беспрецедентное количество проектов – более 150.Эксперты каждый год отмечают повышение уровня проектов – их эффективности, успешности использования новых коммуникационных инструментов, роста креативности.
Победителей определяло многочисленное жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики.
Программа двенадцатой премии «КонТЭКст» традиционно была насыщенной: День открытых презентаций проектов, вошедших в шорт-лист премии, который состоялся в ведущем базовом научном центре страны – РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, экскурсии в музей «Нефть» Пав.25 на ВДНХ, торжественной церемонии награждения лауреатов премии.
Лауреаты конкурса коммуникационных проектов компаний ТЭК были выбраны из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал конкурса. Победителям вручались дипломы, памятные подарки от партнеров премии – книги и подписка от издательства Alpina Digital, новый детектив Олега Никифорова «Охота за призраком» и элитное вино от компании Fort, хрустальные вазы от завода «Гусь-Хрустальный», изготовленные вручную российскими мастерами-стеклодувами. Но главный подарок для победителей – билеты в МХАТ им. Горького на спектакль «Лес».
Перед церемоний награждения участников и победителей премии «КонТЭКст» поприветствовали Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко и летчик-космонавт, герой России Антон Шкаплеров.
Победители премии «КонТЭКст-2021»:
Конкурс «Лучшая коммуникационная деятельность»
Лучший руководитель коммуникационного блока:
Надежда Рукина, Директор по стратегическим коммуникациям Т Плюс.
Лучшая коммуникационная деятельность: пресс-служба ПАО «РусГидро».
Конкурс «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности»
Дипломы 1 степени получили:
Дипломы 2 степени у проектов компаний:
Конкурс корпоративных и отраслевых СМИ
В номинации Лучшие отраслевые СМИ диплом 1 степени у журнала «Нефть и капитал»;
Специальный диплом - у журнала «Региональная энергетика и энергосбержение».
В номинации Лучшие корпоративные СМИ - диплом 1 степени у информационного портала Переток. Ru ПАО «Интер РАО»
Дипломы 2 степени у следующих корпоративных СМИ:
Победители Конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:
Номинация «Социальная энергия». Учредитель – Ассоциация «Эра России», юбилейный партнер премии «КонТЭКст».
В номинации «За лучшую публикацию о возобновляемой энергетике», учредитель ПАО «Фортум», победителем стала Полина Смертина, газета «Коммерсант».
Победители конкурса корпоративных календарей.
Диплом 1 степени у календаря «Полет нормальный» компании «Газпром трансгаз Москва».
Дипломы 2 степени получили календари:
Премия «КонТЭКст» — главное и единственное на сегодняшний день событие в ТЭК и промышленности, объединяющее специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» был создан в Пресс-центре Минэнерго России в 2009 году и является официальным мероприятием Российской Ассоциации по связям с общественностью.
Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.
За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.
Оператор премии «КонТЭКст» — ООО «Центр развития коммуникаций».
Председатель Оргкомитета премии – Ирина Есипова, председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
В жюри конкурса «КонТЭКст» входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, рекламы, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений, государственных ведомств.
Официальные партнеры конкурса:
Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»
Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»
Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»
Стратегический информационный партнер: ИД «Комсомольская правда»
Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»
Официальный Интернет-партнер конкурса: портал Energyland.info
Официальный Телеграмм-партнер: Energy Today
Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 20 отраслевых СМИ.
Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник» и другие.
Подробную информацию о «КонТЭКсте» можно узнать на новом сайте премии: https://konkurs-tek.ru/
Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook: https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts
Ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/d/mGEYfe_3dXcI_w
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