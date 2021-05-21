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Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды "КонТЭКста"

Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды КонТЭКста

21 мая 2021, 11:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ
Источник: center-esipova.ru

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На торжественной двенадцатой церемонии награждения лауреатов премии  «КонТЭКст»-2021, которая состоялась в Арт-ресторане «Рукав» в Москве, были  названы лучшие  коммуникационные проекты, журналисты и эксперты ТЭК и энергетического машиностроения. Основной темой 12 премии «КонТЭКст» в год 60-летия покорения космоса, стала тема космических достижений в развитии коммуникаций. В этом году было подано беспрецедентное количество проектов – более 150.Эксперты каждый год отмечают повышение уровня проектов – их эффективности, успешности использования новых коммуникационных инструментов, роста креативности.

Победителей определяло многочисленное жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики.

Программа двенадцатой премии «КонТЭКст» традиционно была насыщенной:  День открытых презентаций  проектов, вошедших в шорт-лист премии, который состоялся в  ведущем базовом научном центре страны – РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, экскурсии в музей «Нефть» Пав.25 на ВДНХ, торжественной церемонии награждения лауреатов премии.

Лауреаты конкурса коммуникационных проектов компаний ТЭК были выбраны из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал конкурса. Победителям вручались дипломы, памятные подарки от партнеров премии – книги и подписка от издательства Alpina Digital, новый детектив Олега Никифорова «Охота за призраком» и элитное вино от компании Fort, хрустальные вазы от завода «Гусь-Хрустальный», изготовленные вручную российскими  мастерами-стеклодувами. Но главный подарок для победителей – билеты в МХАТ им. Горького на спектакль «Лес».

Перед церемоний награждения участников и победителей премии «КонТЭКст» поприветствовали Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко и летчик-космонавт, герой России Антон Шкаплеров.

Победители премии «КонТЭКст-2021»:

Конкурс «Лучшая коммуникационная деятельность»

Лучший руководитель коммуникационного блока:

Надежда Рукина, Директор по стратегическим коммуникациям Т Плюс.

Лучшая коммуникационная деятельность: пресс-служба ПАО «РусГидро».

 

Конкурс «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности»

Дипломы 1 степени  получили:

  1. ПАО «Газпром» и АГТ, за проект «Футбол для дружбы»;
  2. Концерн Росэнергоатом с международным социальным проектом «Международный конкурс «Мульти-клипация»;
  3. ПАО «Фортум», с digital-проектом  «Корпоративные digital ресурсы дивизиона Россия»;
  4. ПАО «Роснефть» и «Главный Советник» за проект , «Инициативы Роснефти по устойчивому развитию»;
  5. ПАО Мосэнерго», с проектом «Энергия Победы»;
  6. ПАО «РусГидро», за проект к ««Развитие ЭЗС РусГидро, рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры на Дальнем Востоке»;
  7. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «Зимний марафон безопасности» и «Новая реальность – новые коммуникации»;
  8. ПАО «Т Плюс», в номинации лучшие имиджевые проекты «Музей тепла Т Плюс» и проект по работе с потребителями «Находим общий интерес с потребителями»;
  9. АО «СУЭК» с  проектом «Музей Бородино»;
  10. ООО «Газпром трансгаз Москва», с проектом «Шаги Победы»;
  11. Государственный Политехнический Университет им. Петра Великого (г.Санкт-Петербург) за проект по поддержке инноваций «Кама-1»;
  12. Компания «Атомстройэкспорт» за проект «Инжиниринг, как искусство»;
  13. ПАО «Интер РАО» за проект «День стратегии»;
  14. ПАО «Газпром нефть шельф», за просветительский проект «Неповторимая Арктика»;
  15. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина за историко-социальный проект «Нефть, газ, медные трубы»;
  16. ООО «Газпром трансгаз Ухта», за проекты «Новая реальность – новые возможности» и «Объемный взгляд на север;
  17. Специальный приз Гильдии Маркетологов у ООО «Газпром переработка» за проект «Влюбленные в искусство»;
  18. Специальный приз за креатив в номинации digital у ПАО «РусГидро», за имиджевый ролик «Энергия движения».

 

Дипломы 2 степени у проектов компаний:

  1. Атомстройэкспорт, проект «Международный конкурс фоторабот»
  2. ООО «Газпром нефть шельф», проект «Будущее за Полярным кругом»;
  3. ООО «Газпром добыча Ноябрьск», проекты «GAZ Профессия» и «GAZ Такие правила»,
  4. ПАО «Интер РАО», проект «Бессмертный полк «Интер РАО»;
  5. ОГК-2, проект «Энергия единства» и проект «15 лет вместе»;
  6. ООО «Газпром добыча Уренгой», проект «Фестиваль детского творчества "Новый Уренгой. С любовью о городе детства" и проект «PRотивовирусное средство массовой информации. PR против вируса»;
  7. Концерн Росэнергоатом, проекты «Письма Победы атомных городов», «Созвездие городов АЭС», проект «Академия блогеров»;
  8. Компания «Сахалин Энерджи», проект «Энергия без границ»;
  9. ПАО «Сибур,» проекты «Вторая жизнь пластика», «Бренд СИБУР в соцсетях»;
  10. ПАО «Т Плюс,» проект «Тепло 2030»;
  11. ПАО «Транснефть Дальний Восток», проект «Мы приводим в движение нефть»;
  12. ПАО «Россети Северный Кавказ», проект «В режиме #75Победа»;
  13. НИИ «Транснефть», проект «Лишенные детства»;
  14. ПАО «Юнипро», проект «Искусство для всех»;
  15. Салым Петролеум, проект «Корпоративный фильм «Я-держатель контракта»;
  16. ТМК, проект «Сайт tmk-group» и «Мобильное приложение ТМК Медиа»;
  17. ПАО «Т Плюс», проект «Корпоративное телевидение «ТелеПлюс»;
  18. ООО «Газпром добыча Ноябрьск», проект «Аккаунты в соц сетях»;
  19. ООО «Газпром трансгаз Ухта», «Корпоративный фильм «За нами будущее»;
  20. ПАО «Россети», проект «Коммуникации в изменчивых условиях» и проект «Телеграм-канал @rosseti_offisial»

Конкурс корпоративных и отраслевых СМИ

В номинации Лучшие отраслевые СМИ диплом 1 степени у журнала «Нефть и капитал»;

Специальный диплом - у журнала «Региональная энергетика и энергосбержение».

 

В номинации Лучшие корпоративные СМИ - диплом 1 степени у информационного портала Переток. Ru ПАО «Интер РАО»

Дипломы 2 степени у следующих корпоративных СМИ:

  1. ТМК, общекорпоративная газета «proTMK»;
  2. Газпром трансгаз Ухта, корпоративное СМИ «Севергазпром»;
  3. ОГК-2, корпоративное СМИ «Генерация каждого дня»;
  4. РусГидро, корпоративное СМИ «Вестник РусГидро»;
  5. Сахалин Энерджи, корпоративное СМИ «Вестник Сахалин Энерджи».

 

Победители Конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:

Номинация  «Социальная энергия». Учредитель – Ассоциация «Эра России», юбилейный партнер премии «КонТЭКст».

  1. Гран при номинации «Социальная энергия» у журнала «Региональная энергетика и энергосбережение» за приверженность, оригинальность и широкое освещение вопросов, связанных с электроэнергетической отраслью.
  2. Лауреат номинации – телеграм-канал компании «Россети» за активное продвижение в современном формате публикаций, посвященных развитию и становлению системообразующей электросетевой компании.
  3. Лауреат номинации – газета «Вестник РусГидро» за создание новой цифровой платформы издания, позволяющей ознакомится с любимыми материалами газеты в дистанционном формате.

 

В номинации «За лучшую публикацию о возобновляемой  энергетике»,  учредитель ПАО «Фортум»,  победителем стала Полина Смертина, газета «Коммерсант».

 

Победители конкурса корпоративных календарей.

Диплом 1 степени у календаря «Полет нормальный» компании «Газпром трансгаз Москва».

Дипломы 2 степени получили календари:

  1. ПАО «Транснефть Дальний Восток», календарь «Наследие тысячелетий»;
  2. ПАО «РусГидро», календарь «Искусство создавать энергию»;
  3. ООО «Газпром трансгаз Ухта», календарь «Никто не забыт»;
  4. РГУ нефти и газа им. Губкина, календарь «90-летие Губкинского университета»

 

Премия  «КонТЭКст» — главное и единственное  на сегодняшний день событие в ТЭК и промышленности, объединяющее специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст»  был  создан в  Пресс-центре Минэнерго России в  2009 году и является официальным мероприятием  Российской Ассоциации по связям с общественностью.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии  России.

За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.

Оператор премии «КонТЭКст» — ООО «Центр развития коммуникаций».

Председатель Оргкомитета премии – Ирина Есипова, председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

В жюри конкурса «КонТЭКст» входят признанные лидеры  коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, рекламы, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений, государственных ведомств.

Официальные партнеры конкурса:

  • Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);
  • Национальная Премия в области  развития общественных связей «Серебряный Лучник»;
  • Союз нефтегазопромышленников;
  • Союз журналистов России;
  • Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным  медиа России (АКМР);
  • Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);
  • Гильдия маркетологов России;
  • Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;
  • МГИМО (У) МИД РФ;
  • РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина;
  • НИУ МЭИ;
  • РУДН;
  • Проект «Надежный партнер»;
  • Общественная организация «Деловая Россия»;
  • Центр социального проектирования «Платформа»;
  • Форум Доноров;
  • РСПП;
  • ТПП;
  • МТПП

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Генеральный информационный партнер:  МИА «Россия сегодня» 

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ» 

Стратегический информационный партнер:  ИД «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Официальный Интернет-партнер конкурса: портал   Energyland.info

Официальный Телеграмм-партнер:  Energy Today

Премии «КонТЭКст»  оказывают информационную  поддержку  более 20 отраслевых СМИ.

Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник» и другие.

Подробную информацию о «КонТЭКсте» можно узнать на новом сайте премии:   https://konkurs-tek.ru/

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook:  https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts

Ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/d/mGEYfe_3dXcI_w


 

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Источник: center-esipova.ru

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