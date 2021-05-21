На торжественной двенадцатой церемонии награждения лауреатов премии «КонТЭКст»-2021, которая состоялась в Арт-ресторане «Рукав» в Москве, были названы лучшие коммуникационные проекты, журналисты и эксперты ТЭК и энергетического машиностроения. Основной темой 12 премии «КонТЭКст» в год 60-летия покорения космоса, стала тема космических достижений в развитии коммуникаций. В этом году было подано беспрецедентное количество проектов – более 150.Эксперты каждый год отмечают повышение уровня проектов – их эффективности, успешности использования новых коммуникационных инструментов, роста креативности.

Победителей определяло многочисленное жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики.

Программа двенадцатой премии «КонТЭКст» традиционно была насыщенной: День открытых презентаций проектов, вошедших в шорт-лист премии, который состоялся в ведущем базовом научном центре страны – РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, экскурсии в музей «Нефть» Пав.25 на ВДНХ, торжественной церемонии награждения лауреатов премии.

Лауреаты конкурса коммуникационных проектов компаний ТЭК были выбраны из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал конкурса. Победителям вручались дипломы, памятные подарки от партнеров премии – книги и подписка от издательства Alpina Digital, новый детектив Олега Никифорова «Охота за призраком» и элитное вино от компании Fort, хрустальные вазы от завода «Гусь-Хрустальный», изготовленные вручную российскими мастерами-стеклодувами. Но главный подарок для победителей – билеты в МХАТ им. Горького на спектакль «Лес».

Перед церемоний награждения участников и победителей премии «КонТЭКст» поприветствовали Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко и летчик-космонавт, герой России Антон Шкаплеров.

Победители премии «КонТЭКст-2021»:

Конкурс «Лучшая коммуникационная деятельность»

Лучший руководитель коммуникационного блока:

Надежда Рукина, Директор по стратегическим коммуникациям Т Плюс.

Лучшая коммуникационная деятельность: пресс-служба ПАО «РусГидро».

Конкурс «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности»

Дипломы 1 степени получили:

ПАО «Газпром» и АГТ, за проект «Футбол для дружбы»; Концерн Росэнергоатом с международным социальным проектом «Международный конкурс «Мульти-клипация»; ПАО «Фортум», с digital-проектом «Корпоративные digital ресурсы дивизиона Россия»; ПАО «Роснефть» и «Главный Советник» за проект , «Инициативы Роснефти по устойчивому развитию»; ПАО Мосэнерго», с проектом «Энергия Победы»; ПАО «РусГидро», за проект к ««Развитие ЭЗС РусГидро, рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры на Дальнем Востоке»; «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «Зимний марафон безопасности» и «Новая реальность – новые коммуникации»; ПАО «Т Плюс», в номинации лучшие имиджевые проекты «Музей тепла Т Плюс» и проект по работе с потребителями «Находим общий интерес с потребителями»; АО «СУЭК» с проектом «Музей Бородино»; ООО «Газпром трансгаз Москва», с проектом «Шаги Победы»; Государственный Политехнический Университет им. Петра Великого (г.Санкт-Петербург) за проект по поддержке инноваций «Кама-1»; Компания «Атомстройэкспорт» за проект «Инжиниринг, как искусство»; ПАО «Интер РАО» за проект «День стратегии»; ПАО «Газпром нефть шельф», за просветительский проект «Неповторимая Арктика»; РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина за историко-социальный проект «Нефть, газ, медные трубы»; ООО «Газпром трансгаз Ухта», за проекты «Новая реальность – новые возможности» и «Объемный взгляд на север; Специальный приз Гильдии Маркетологов у ООО «Газпром переработка» за проект «Влюбленные в искусство»; Специальный приз за креатив в номинации digital у ПАО «РусГидро», за имиджевый ролик «Энергия движения».

Дипломы 2 степени у проектов компаний:

Атомстройэкспорт, проект «Международный конкурс фоторабот» ООО «Газпром нефть шельф», проект «Будущее за Полярным кругом»; ООО «Газпром добыча Ноябрьск», проекты «GAZ Профессия» и «GAZ Такие правила», ПАО «Интер РАО», проект «Бессмертный полк «Интер РАО»; ОГК-2, проект «Энергия единства» и проект «15 лет вместе»; ООО «Газпром добыча Уренгой», проект «Фестиваль детского творчества "Новый Уренгой. С любовью о городе детства" и проект «PRотивовирусное средство массовой информации. PR против вируса»; Концерн Росэнергоатом, проекты «Письма Победы атомных городов», «Созвездие городов АЭС», проект «Академия блогеров»; Компания «Сахалин Энерджи», проект «Энергия без границ»; ПАО «Сибур,» проекты «Вторая жизнь пластика», «Бренд СИБУР в соцсетях»; ПАО «Т Плюс,» проект «Тепло 2030»; ПАО «Транснефть Дальний Восток», проект «Мы приводим в движение нефть»; ПАО «Россети Северный Кавказ», проект «В режиме #75Победа»; НИИ «Транснефть», проект «Лишенные детства»; ПАО «Юнипро», проект «Искусство для всех»; Салым Петролеум, проект «Корпоративный фильм «Я-держатель контракта»; ТМК, проект «Сайт tmk-group» и «Мобильное приложение ТМК Медиа»; ПАО «Т Плюс», проект «Корпоративное телевидение «ТелеПлюс»; ООО «Газпром добыча Ноябрьск», проект «Аккаунты в соц сетях»; ООО «Газпром трансгаз Ухта», «Корпоративный фильм «За нами будущее»; ПАО «Россети», проект «Коммуникации в изменчивых условиях» и проект «Телеграм-канал @rosseti_offisial»

Конкурс корпоративных и отраслевых СМИ

В номинации Лучшие отраслевые СМИ диплом 1 степени у журнала «Нефть и капитал»;

Специальный диплом - у журнала «Региональная энергетика и энергосбержение».

В номинации Лучшие корпоративные СМИ - диплом 1 степени у информационного портала Переток. Ru ПАО «Интер РАО»

Дипломы 2 степени у следующих корпоративных СМИ:

ТМК, общекорпоративная газета «proTMK»; Газпром трансгаз Ухта, корпоративное СМИ «Севергазпром»; ОГК-2, корпоративное СМИ «Генерация каждого дня»; РусГидро, корпоративное СМИ «Вестник РусГидро»; Сахалин Энерджи, корпоративное СМИ «Вестник Сахалин Энерджи».

Победители Конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:

Номинация «Социальная энергия». Учредитель – Ассоциация «Эра России», юбилейный партнер премии «КонТЭКст».

Гран при номинации «Социальная энергия» у журнала «Региональная энергетика и энергосбережение» за приверженность, оригинальность и широкое освещение вопросов, связанных с электроэнергетической отраслью. Лауреат номинации – телеграм-канал компании «Россети» за активное продвижение в современном формате публикаций, посвященных развитию и становлению системообразующей электросетевой компании. Лауреат номинации – газета «Вестник РусГидро» за создание новой цифровой платформы издания, позволяющей ознакомится с любимыми материалами газеты в дистанционном формате.

В номинации «За лучшую публикацию о возобновляемой энергетике», учредитель ПАО «Фортум», победителем стала Полина Смертина, газета «Коммерсант».

Победители конкурса корпоративных календарей.

Диплом 1 степени у календаря «Полет нормальный» компании «Газпром трансгаз Москва».

Дипломы 2 степени получили календари:

ПАО «Транснефть Дальний Восток», календарь «Наследие тысячелетий»; ПАО «РусГидро», календарь «Искусство создавать энергию»; ООО «Газпром трансгаз Ухта», календарь «Никто не забыт»; РГУ нефти и газа им. Губкина, календарь «90-летие Губкинского университета»

Премия «КонТЭКст» — главное и единственное на сегодняшний день событие в ТЭК и промышленности, объединяющее специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» был создан в Пресс-центре Минэнерго России в 2009 году и является официальным мероприятием Российской Ассоциации по связям с общественностью.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.

За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.

Оператор премии «КонТЭКст» — ООО «Центр развития коммуникаций».

Председатель Оргкомитета премии – Ирина Есипова, председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

В жюри конкурса «КонТЭКст» входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, рекламы, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений, государственных ведомств.

Официальные партнеры конкурса:

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);

Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;

Союз нефтегазопромышленников;

Союз журналистов России;

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);

Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);

Гильдия маркетологов России;

Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;

МГИМО (У) МИД РФ;

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина;

НИУ МЭИ;

РУДН;

Проект «Надежный партнер»;

Общественная организация «Деловая Россия»;

Центр социального проектирования «Платформа»;

Форум Доноров;

РСПП;

ТПП;

МТПП

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер: ИД «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Официальный Интернет-партнер конкурса: портал Energyland.info

Официальный Телеграмм-партнер: Energy Today

Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 20 отраслевых СМИ.

Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRо Бизнес», информационные порталы - EnergyLand.info, RusCable.ru, Neftianka.ru, Агентство нефтегазовой информации, Teknoblog.ru, Peretok.ru, Public.ru, Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Региональная энергетика и энергосбережение», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «ЭнергоЭксперт», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник» и другие.

Подробную информацию о «КонТЭКсте» можно узнать на новом сайте премии: https://konkurs-tek.ru/

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook : https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts

Ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/d/mGEYfe_3dXcI_w



