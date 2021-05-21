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Николай Шульгинов: Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме

Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось. Подводная часть каждой из четырёх линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет.

Кроме того, с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергей, но и стала профицитной. Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма.

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Источник: Министерство энергетики России

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Эта новость часть сюжета Энергомост в Крым
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