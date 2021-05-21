Канадская компания Opus One Solutions*, а также компания Global Cleantech 100, заключили контракт с SP Group (SP) на внедрение разработанной Opus One Solutions программной платформы GridOS® для оптимизации в режиме реального времени режимов работы действующих объектов распределенной генерации в сингапурской электрической сети, находящейся в собственности и управлении SP, в целях интеграции в энергосистему Сингапура большего количества объектов генерации на базе ВИЭ.

В целях борьбы с изменением климата и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию Сингапур работает над созданием более устойчивого, надежного и доступного энергоснабжения, при этом власти страны планируют построить как минимум два объекта солнечной генерации гигаваттной мощности к 2030 г. и СНЭЭ мощностью 200 МВт после 2025 г.

Opus One Solutions предлагает использовать платформу GridOS для моделирования развития энергосистемы, чтобы пользователи программного обеспечения могли оценить влияние роста DER ресурсов на распределительную сеть и способы повышения надежности сети для различных сценариев. GridOS® позволяет оптимизировать перетоки электроэнергии в сложнозамкнутой электрической сети для обеспечения оперативного планирования и управления энергопотреблением со стороны распределительных компаний и собственников распределенных энергоресурсов. GridOS является модульным, масштабируемым программным обеспечением и легко интегрируется с существующими системами сбора и обработки данных, что позволяет раскрыть больший потенциал для использования распределенных энергоресурсов, включая ВИЭ-генерацию, накопители энергии и ресурсы управления потреблением. Использование GridOS также позволяет облегчить управление микросетями, обеспечивающими электроснабжение как жилых домостроений, так и промышленных предприятий при обеспечении беспрецедентной отказоустойчивости сетевой инфраструктуры. С помощью программного решения, предлагаемого Opus One Solutions, будут проведены анализ сетевых ограничений, оценка допустимой мощности присоединяемых к электрической сети DER ресурсов и управление ими с учетом сетевых ограничений. Компания рассчитывает, что полученные результаты поддержат стремление SP к подготовке Сингапура к низкоуглеродному энергетическому будущему.

Как небольшое прибрежное город-государство с одной из самых открытых экономик в мире Сингапур особенно уязвим для последствий изменения климата, и в настоящее время работает над планом стоимостью $ 72 млрд, целью которого является защита населения и городской инфраструктуры от экстремальных температур наружного воздуха и наводнений. В июле 2016 г. власти Сингапура представили План действий по борьбе с изменением климата, в котором подробно описаны стратегии адаптации к последствиям изменения климата путем повышения энергоэффективности, сокращения выбросов углерода при производстве электроэнергии, разработки передовых низкоуглеродных технологий и совместной работы государственного и частного сектора. Opus One Solutions со своей стороны рада возможности предоставить еще одной зарубежной энергетической компании, которая работает над выполнением плана действий по борьбе с изменением климата в своей стране, передовые решения, позволяющие повысить энергоэффективность и сократить выбросы углерода.

Официальный сайт Opus One Solutions

* Opus One Solutions – ведущий поставщик решений и программного обеспечения для распределенных энергетических ресурсов (distributed energy resource, DER), а также планирования и управления функционированием трансграничными/гибкими энергетическими рынками. с видением цифровой, децентрализованной и декарбонизированной планеты