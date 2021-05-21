Продукцию для создания печатных плат, а также для тепло- и электрозащиты, например, в танках и БТРах, теперь делают под Воронежем. Завод по производству композитных материалов открыли в четверг, 20 мая, в Новоусманском районе. Он фактически стал первым заработавшим предприятием на территории особой экономической зоны «Центр».

Кнопка «пуск» на этот раз была вовсе не символической. Нажав её, глава региона Александр Гусев привёл в действие вертикальную пропиточную машину. Если коротко, стеклоткань в ней соединяется с эпоксидной смолой, сушится, и в итоге получается рулон композитного материала-полуфабриката – препрега.

Его применяют для электроизоляции. Оборудование завода высокотехнологичное, европейское. Его продукция не новинка для страны. Но сейчас 80% того, что есть на этом рынке, выпущено в Китае. Материалы, которые готовы производить здесь, востребованы в оборонной и космической промышленности, авиа- и машиностроении, а также других сферах.

– Порядка 1,5 тыс. предприятий только в Российской федерации потенциально могут быть потребителями нашей продукции. Мы надеемся зайти успешно на отечественные рынки, далее, вытесняя импорт, уже зайти на рынки Европы, Азии и двигаться вперед. Для этого есть все – сильная команда, отработанная технология и, в первую очередь, желание, – рассказал генеральный директор предприятия Вячеслав Курсаков.

Команда завода – это 150 человек. Отличившиеся получили благодарности губернатора Воронежской области. На предприятии сейчас завершаются пуско-наладочные работы. На проектные мощности тут рассчитывают выйти через несколько месяцев. На первом этапе завод будет производить около тысячи тонн фольгированных диэлектриков и 500 тонн технических ламинатов. На открытии Александр Гусев рассказал о перспективах развития промышленности в регионе и отметил увеличение мер господдержки для таких предприятий.

– Мы видим, что меры не только продекларированы, но они начинают работать, меры поддержки, я имею в виду. Уверен, что те задачи, которые мы ставим перед собой, назвав этот проект новой индустриализацией, может быть, очень громко, но мы планируем за четыре года сделать так, чтобы Воронежская область вошла в 20-ку наиболее развитых с точки зрения промышленного производства, регионов Российской Федерации, – заявил Александр Гусев.

Фото: Правительство Воронежской области