Промышленность России: итоги апреля 2021 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленного комплекса России в апреле 2021 года. По оценкам Института, рост производства фиксируется не только в сравнении с 2020 годом, но и в сравнении с показателями докризисного 2019 года. В то же время спрос на промышленную продукцию имеет пока восстановительный характер – показатели выше, чем в 2020 году, но ниже, чем в 2019 году.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в апреле 2021 года изменились однонаправленно: индекс производства увеличился на 9,6%, индекс спроса – на 1,7% (здесь и далее – все процентные показатели относительно апреля 2020, если не указано иное). Индексы растут, прежде всего, на фоне низкой базы апреля 2020 года. При сравнении с «докоронавирусным» апрелем 2019 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 4,5%, индекс ИПЕМ-спрос снизился на 2,4%.

В годовом исчислении индекс ИПЕМ-производство вырос к январю – апрелю 2020 на 4,1% (+2,4% к январю – апрелю 2019), ИПЕМ спрос – сократился на 1,4% (-3,5% к январю – апрелю 2019). О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Впервые с ноября 2019 наблюдается рост спроса на продукцию добывающих отраслей: +1,0%, при этом сохраняется отрицательная динамика за период январь – апрель 2021 года – -2,2%).

Добыча нефти в апреле 2021 года сократилась относительно апреля 2020 года на 7,8% до 42,8 млн тонн, экспорт нефти снизился на 16,3% (18,4 млн тонн). Уровень ограничений в рамках сделки ОПЕК+ постепенно смягчается. При этом если в период январь–март 2021 года квота на добычу для России увеличивалась в виде исключения (общая квота не менялась), то с апреля смягчение условий сделки продолжилось для всех участников. По итогам апреля 2021 года обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения по данным МЭА перевыполнены на 14,0%.

В апреле продолжили расти экспортные поставки газа (на 50,4% к апрелю 2020 года). Основным фактором роста продолжают оставаться холодные погодные условия на территории Европы, на фоне которых уровень заполненности ПХГ в апреле продолжал снижаться и опустился ниже 30,0%. С начала года поставки газа в Германию выросли на 36,8%, в Польшу – на 20,6%, в Румынию – на 139,8%, в Сербию – на 97,9%.

Также продолжают расти экспортные поставки угля. Основной рост экспорта приходится на страны Азии. Поставки угля в Китай из России растут на фоне введения Китаем с ноября 2020 года запрета на импорт угля из Австралии (доля австралийского угля в импорте Китая в 2019 году составляла 50%). Во многом именно благодаря введенным Китаем ограничениям разрыв между ценами в Европе (CIF ARA) и на рынках Китая и Японии увеличился с 15–20 долл./т в середине 2020 года до 30–35 долл./т в начале 2021 года.

Снижение спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей промышленности ускорилось в апреле: -9,4% к апрелю 2020 года (-6,0% за январь – апрель 2021 года).

В сегменте среднетехнологичных рост спроса резко ускорился – в апреле 2021 года он составил 7,4% (+1,6% за период январь – апрель 2021 года). Внутренний спрос на черные металлы незначительно вырос на 0,2%, экспортные поставки увеличились на 20,5% на фоне роста мировых цен на металлургическую продукцию. Отмена с 1 мая 2021 года Китаем возврата НДС при экспорте 146 категорий стальной продукции будет способствовать дальнейшему росту мировых цен.

Спрос на цветные металлы в апреле 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на 42,8%, поставки на внешний рынок продолжили падение (-16,7%). Спрос на химические и минеральные удобрения в апреле 2021 года на внутреннем рынке увеличился на 1,5%, поставки на внешний рынок выросли на 10,7% на фоне роста мировых цен на удобрения. Так, с начала года значительно выросли цены на фосфорные удобрения за счет роста спроса со стороны США и Китая. При этом с апреля 2021 года США ввели пошлины на ввоз фосфорных удобрений из России и Марокко сроком на 5 лет.

Экспортные поставки цемента в апреле 2021 года сократились на 15,1%, внутренний спрос на цемент увеличился на 28,3%. Одной из возможных причин восстановления внутреннего спроса является восстановление финансирования ряда проектов. По данным Росстата, в марте 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос на 0,4% относительно аналогичного периода прошлого года (+0,2% за январь – март 2021 года).

Значительно увеличился индекс спроса в высокотехнологичных: +32,2% (-5,1% за период январь  апрель 2021 года). Именно в этом сегменте влияние низкой базы 2020 года особенно заметно. Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в апреле 2021 года выросла на 22,3% к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на 8,3%, поставки на внутренний рынок – на 24,0%. Производство легковых автомобилей, по данным Росстата, в марте 2021 года выросло на 32,3% (+13,2% за период январь – март 2021 года). По данным АЕБ продажи за период январь – апрель 2021 года увеличились на 24,3% к аналогичному периоду прошлого года, однако в сравнении с январем – апрелем 2019 года объем продаж все еще на 4,5% ниже.

Справочная информация:

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.