В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС» смонтирована и введена в эксплуатацию гибридная солнечная электростанция (СЭС) номинальной мощностью 10 кВт. Эксплуатация СЭС позволит компенсировать потребление электроэнергии на хозяйственные и собственные нужды базы Хворостянского РЭС в пределах 14,9 тыс. кВт.ч в год. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению энергоэффективности предприятия. Кроме того, на базе РЭС реализован пилотный проект по применению системы накопления энергии. Работы проведены в рамках «Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети».

Опыт эксплуатации СЭС позволит впоследствии внедрить применение альтернативных источников энергии в широкую практику. Средства, сэкономленные при применении энергоэффективных технологий для обеспечения собственных и хозяйственных нужд, будут направлены на развитие электросетевого комплекса и, как следствие, на повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей.