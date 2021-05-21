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Специалисты "Россети Волга" внедряют энергоэффективные технологии

Специалисты Россети Волга внедряют энергоэффективные технологии

21 мая 2021, 10:48
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС» смонтирована и введена в эксплуатацию гибридная солнечная электростанция (СЭС) номинальной мощностью 10 кВт. Эксплуатация СЭС позволит компенсировать потребление электроэнергии на хозяйственные и собственные нужды базы Хворостянского РЭС в пределах 14,9 тыс. кВт.ч в год. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению энергоэффективности предприятия. Кроме того, на базе РЭС реализован пилотный проект по применению системы накопления энергии. Работы проведены в рамках «Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети».

Опыт эксплуатации СЭС позволит впоследствии внедрить применение альтернативных источников энергии в широкую практику. Средства, сэкономленные при применении энергоэффективных технологий для обеспечения собственных и хозяйственных нужд, будут направлены на развитие электросетевого комплекса и, как следствие, на повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей.

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Источник: Россети Волга

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