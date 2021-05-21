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Трасса M-12 Москва - Екатеринбург будет адаптирована под беспилотники

Трасса M-12 Москва - Екатеринбург будет адаптирована под беспилотники

21 мая 2021, 11:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Строящаяся трасса М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет адаптирована под проезд беспилотных автомобилей. Об этом в эфире радио "Автодор" заявил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Мы вообще дороги проектируем с учетом того, чтобы можно было пользоваться беспилотниками. Мы строим только дороги первой технической категории, которые позволяют машинам ездить со скоростью не менее 130 км в час, это раз. И второе, возможность как раз использовать те новшества, которые сегодня есть, в том числе беспилотники", - сказал он, уточнив, что трасса М-12 проектируется в том числе с учетом проезда беспилотных автомобилей.

По словам Петушенко, новые трассы первой технической категории позволят ездить со скоростью более 130 км/ч не только машинам, управляемым водителем, но и автономному транспорту. В ноябре 2020 года компания "Эварго" впервые протестировала беспилотный грузовик EVO-1 на водородном топливе на участке умной дороги ЦКАД-3. Стоит отметить, что для беспилотников выделяются отдельные полосы движения.

Строительство трассы М-12 Москва - Казань - Екатеринбург планируется завершить до 2024 года. В апреле президент РФ Владимир Путин сообщил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга.

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Источник: ТАСС

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