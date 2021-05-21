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В Косово планируется построить энергетический комплекс в составе ветровой и солнечной генерации суммарной мощностью 170 МВт

В Косово планируется построить энергетический комплекс в составе ветровой и солнечной генерации суммарной мощностью 170 МВт

21 мая 2021, 14:15
Рубрика: За рубежом
Метки: КОСОВО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Компания StubllaEnergy, специализирующаяся в области возобновляемой энергетики, планирует реализовать проект строительства энергетического комплекса Ясеновик (Jasenovik) в составе ветровой и солнечной генерации суммарной мощностью 170 МВт.

Энергокомплекс будет размещен в общине Горня-Стубла (Stubëll e Epërme) на юго-востоке страны, недалеко от границы с Северной Македонией. В состав энергокомплекса войдут ВЭС, включающая 25 ветровых турбин суммарной мощностью 132 МВт, и СЭС мощностью 38 МВт. Для присоединения энергокомплекса к национальной энергосистеме будет также построена трансформаторная ПС, запрос на строительство которой уже направлен StubllaEnergy системному оператору Косово KOSTT.

Информационный портал Balkan Energy News

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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