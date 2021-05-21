В Москве реорганизуют территорию бывшей промзоны в Чертаново

Часть территории бывшей промышленной зоны Чертаново будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы». Соответствующий проект решения о комплексном развитии участка бывшей промзоны был принят на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь участка в бывшей промзоне Чертаново составляет 8,56 га. Здесь планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура. Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тысячи рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 миллиарда рублей, а бюджетный эффект – 1,7 миллиарда рублей в год», - сказал заместитель Мэра.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, реализация проекта займет девять лет.

«Суммарная площадь промышленной застройки превысит 120 тысяч квадратных метров, помещения для научной деятельности (например, лаборатории, исследовательские институты) займут более 17 тысяч квадратных метров, административно-бытовые и прочие помещения – более 33 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта - 9 лет», - рассказал он.

Ранее были приняты еще семь проектов решений о КРТ бывших промзон «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино» и «Тёплый Стан».

Планируемые инвестиции в редевеломпент семи индустриальных кварталов составят более 460 млрд рублей, бюджетный эффект - почти 30 млрд рублей в год. Благодаря реализации этих проектов город получит около 18 тысяч рабочих мест.

Справочно:

Комплексное развитие территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ был подписан летом прошлого года. Инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров в промзоне Октябрьское Поле, также там будет создано более 500 новых рабочих мест. Общая площадь под застройку составляет почти шесть га, помимо нового жилья, там появятся два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована промзона Коровино на севере столицы.

В общей сложности реализация подобных проектов позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.