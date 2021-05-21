RusCable Insider #220 - "Марпосадкабель" на обложке
Новый кабельный холдинг, итоги "Нефтегаза-2021", ожидания WIRE и что будет с медью?
21 мая 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
В Твери в этом году стартует строительство крытого футбольного манежа. Он расположится в микрорайоне Соминка. На проектирование и строительство спортивного объекта уже объявили конкурс. Заниматься в манеже можно будет круглый год.
На его строительство выделят почти 618 миллионов рублей. Согласно конкурсной документации, планируется построить крытое футбольное поле по аналогии с тем, которое находится в городе Бор Нижегородской области.
Строительство начнётся уже в этом году. Общая площадь манежа составит 7 тысяч квадратных метров, количество мест на трибуне рассчитано на 200 человек. Сдать в строй спортивное сооружение планируется в 2023 году.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter