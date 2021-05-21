 
Контракты

В Твери начнут строить крытый футбольный манеж за 618 миллионов рублей

В Твери начнут строить крытый футбольный манеж за 618 миллионов рублей

21 мая 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: tverigrad.ru

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В Твери в этом году стартует строительство крытого футбольного манежа. Он расположится в микрорайоне Соминка. На проектирование и строительство спортивного объекта уже объявили конкурс. Заниматься в манеже можно будет круглый год.

На его строительство выделят почти 618 миллионов рублей. Согласно конкурсной документации, планируется построить крытое футбольное поле по аналогии с тем, которое находится в городе Бор Нижегородской области. 

Строительство начнётся уже в этом году. Общая площадь манежа составит 7 тысяч квадратных метров, количество мест на трибуне рассчитано на 200 человек. Сдать в строй спортивное сооружение  планируется в 2023 году.

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Источник: tverigrad.ru

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