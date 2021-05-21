Строительство жилых кварталов на 178 тысяч квадратных метров в седьмом микрорайоне Кингисеппа для работников будущего газоперерабатывающего комплекса (КПЭГ) в Усть-Луге Ленинградской области завершат до 2024 года, рассказал РИА Недвижимость председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

По его словам, в настоящее время ведется инженерная планировка будущего микрорайона.

"Совместно с "Русгаздобычей" и Ленобластью мы подготовили тендерную документацию для строительства микрорайона в Кингисеппе, где будут проживать сотрудники КПЭГ (комплекса по переработке этансодержащего газа – ред.) и их семьи. Строительство нового жилья также даст дополнительные рабочие места для врачей, учителей, воспитателей детского сада, людей, которые будут заниматься коммунальной инфраструктурой", - пояснил Шувалов.

По его словам, в новых жилых кварталах по предварительным оценкам будут проживать около 7,2 тысячи человек.

"ВЭБ.РФ" в полном объеме выполняет роль института развития. Деньги вкладываются в высокоэффективное производство с гарантией их возвращения в виде налогов, возвратов кредитов, а также дополнительной прибыли", - сообщил гендиректор "Русгаздобычи" Константин Махов.

Комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге после завершения строительства станет крупнейшим по объемам переработки газа в России (45 миллиардов кубометров в год) и ведущим производителем сжиженного природного газа в Европе с показателем 13 миллион тонн в год. Проект реализуют "Русгаздобыча" и "Газпром" при поддержке "ВЭБ.РФ".