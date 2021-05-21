"Газпром нефть" намерена разработать свои собственные технологии производства водорода на своих НПЗ. Об этом сказал директор технологического центра промышленных инноваций "Газпром нефти" Михаил Никулин на конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2021. СНГ и глобальные рынки".

"Нефтепереработка является крупнейшим потребителем водорода для собственных нужд. Здесь он используется в процессе гидроочистки, для производства топливных компонентов и топлива высокого качества. С учетом роста интереса к водороду и как к топливу, мы работаем в направлении новых технологий его производства, чтобы не только обеспечить нужды собственных заводов, но и предложить его рынку", - сообщил он.

По его словам, приоритетным направлением является производство водорода каталитическими методами плазмохимии и пиролизом, то есть методом разложения метана. Это фактически является экологической альтернативой существующим технологиям, считает он.

В сфере ESG работа технологического центра промышленных инноваций "Газпром нефти" нацелена на создание технологий улавливания, утилизации и переработки СО2 в химию, на вторичную переработку пластиков, производство биотоплива второго поколения.

"Задача технологического центра промышленных инноваций "Газпром нефти" - обеспечить максимально быстрое продвижение по этим направлениям, как с точки зрения нахождения новых наиболее эффективных технологических решений, так и с точки зрения собственной разработки и работы с партнерами", - добавил Никулин.

Фото: Директор технологического центра промышленных инноваций "Газпром нефти" Михаил Никулин

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