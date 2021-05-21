Дорожники значительно опережают график – изначально планировалось, что реконструкцию 30-километрового участка этой автодороги (км 0 – км 30) завершат лишь в 2024-м.

Работы на объекте ведутся с апреля 2020 года. На двух отрезках общей протяженностью 14,5 км уже уложили нижние слои асфальтобетона. Сейчас на 8-километровом участке устраивают основание дорожной одежды. Ведутся работы по обновлению пяти транспортных развязок, а на пересечении с автодорогой А-165 устраивают два дополнительных съезда к Лермонтову и Черкесску.

– До конца 2021 года мы планируем завершить весь комплекс работ по строительству левой двухполосной проезжей части. Это позволит переключить движение, чтобы без заторов и препятствий для дорожной техники начать реконструкцию правой стороны, – подчеркнул главный инженер ФКУ Упрдор «Кавказ» Виталий Гулаков.

Осенью 2021 года мостовики построят семь путепроводов на транспортных развязках рядом с аэропортом в Минводах и хутором Красный Пахарь, а также в районе городов Железноводск, Лермонтов и Ессентуки. Ранее демонтировали старые сооружения, а сейчас устраивают опоры и их фундаменты. Следующий этап – сопряжение путепроводов со съездами и устройство на них дорожной одежды.

– Автодорога А-157 является одной из самых загруженных – ежедневно здесь проезжает около 20 тыc. автомобилей, а к 2033 году, по подсчетам специалистов, это число увеличится в полтора раза. Безопасные и современные дороги с высокой пропускной способностью формируют имидж региона. Уверен, что реализация проекта реконструкции станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, – отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

На объекте устроят более 16 км линий электроосвещения, свыше 29 км железобетонного и почти 50 км осевого и краевого барьерного ограждения. А близ жилой застройки – более 2 км шумозащитных экранов и четыре автобусные остановки. В целях сохранения благоприятных экологических условий курортной зоны дорожники высадят более 300 саженцев белой акации и ясеня, а также устроят очистные сооружения.

На время производства работ движение организовано по существующим двум полосам (по одной в каждую сторону).

Федеральная дорога А-157 связывает международный аэропорт имени М.Ю. Лермонтова в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии.