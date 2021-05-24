 
Цифровая революция

Предприятие "Швабе" оцифрует производственные процессы

Предприятие Швабе оцифрует производственные процессы

24 мая 2021, 17:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ШВАБЕ, РОСТЕХ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: IT 
Источник: Ростех

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Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» и финансовый партнер компания «Нацпромлизинг» (НПЛ), входящие в Госкорпорацию Ростех, запустили первый корпоративный дата-центр. Ключевая задача проекта – полная автоматизация всех процессов управления жизненным циклом изделия и управления предприятием. 

КМЗ стал первым предприятием «Швабе» с собственным центром обработки данных. Проект реализован совместно с компанией НПЛ, которая выступает в качестве финансового партнера и предоставляет в долгосрочную аренду ЦОД, инфраструктуру и программные средства, включая поддержание бесперебойной работы сервисов и аппаратной части с высоким уровнем отказоустойчивости (коэффициент готовности системы более 99,98%). Инструмент финансовой аренды позволяет избежать существенных единовременных экономических затрат на закупку и поддержание системы, а также обеспечить необходимый уровень сервиса и отказоустойчивости. 

Открытие современной мобильной серверной обеспечит необходимые предприятию вычислительные мощности и пропускную способность локальной вычислительной сети. Их активное использование обусловлено высокими темпами внедрения на КМЗ систем управления жизненным циклом продукции (PLM) и управления бизнес-процессами предприятия (BPM). 

Первая обеспечивает проектирование и сопровождение цифровых макетов изделий и технологических процессов, вторая – комплексное сквозное управление и диспетчеризацию всех бизнес-процессов выполнения контрактов, включая НИОКР, конструкторско-технологическую подготовку производства, закупку материалов, заготовок и комплектующих, изготовление деталей и ДСЕ. 

Новый корпоративный дата-центр также обеспечит требуемые мощности для запланированной в ближайшие годы виртуализации более 1000 рабочих мест. Серверная включает в себя компоненты сетевой инфраструктуры и вычислительные мощности, на которых развернуты многочисленные программные системы. 

«Внедрение оборудования продиктовано новыми задачами и трендами, в том числе на автоматизацию бизнес-процессов. Современные цифровые технологии позволят трансформировать процессы проектирования, конструкторско-технологической подготовки производства, управления предприятием и соответствующие информационные потоки и вывести их на передовой уровень. В результате новый дата-центр станет одним из факторов, обеспечивающих наше конкурентное преимущество на рынке», – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков

«Внедрение ИТ-систем позволит добиться цифровой прозрачности производственных и бизнес-процессов, повысить уровень технологической зрелости и управления предприятием, основываясь на достоверных и актуальных данных. Сегодня мы завершили первый этап по созданию ИТ-инфраструктуры и необходимых базовых сервисов. Впереди нас ждут не менее амбициозные задачи, среди которых: создание комплексных цифровых экосистем и сервисов, консолидация и балансировка вычислительных мощностей, переход на отечественную компонентную базу», – сказал генеральный директор НПЛ Дмитрий Ерошок

Компания НПЛ учреждена Фондом развития промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Госкорпорации Ростех для инвестиций в техническое перевооружение, финансовой и поддержки продаж продукции крупнейших промышленных холдингов и предприятий РФ.

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Источник: Ростех

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