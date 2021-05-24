РусГидро подвело итоги XII ежегодного корпоративного конкурса «Энергия развития» на лучший студенческий проект. Все финалисты получили гранты на обучение и приглашение пройти производственную практику на объектах РусГидро.

В этом году на конкурс поступила 151 работа от 160 студентов и аспирантов 18 российских вузов. По сравнению с прошлым годом количество работ увеличилось на 25%. Отбор проведен на основе анализа поступивших в адрес РусГидро заявок. Финалистов определил экспертный совет, куда вошли представители производственного, инновационного и кадрового блоков Группы РусГидро.

РусГидро проводит студенческий конкурс «Энергия развития» по двум направлениям: учебные работы и проектные решения. Участниками прорабатываются такие темы, как безопасность и надежность гидроэлектростанций, современные методы оценки воздействия ГЭС на окружающую среду, новые подходы к эксплуатации и управлению режимами ГЭС, мониторинг и диагностика состояния оборудования и гидротехнических сооружений и др. Критериями отбора стали актуальность и полнота раскрытия темы, обоснованность выводов, новизна результатов, стиль изложения.

Цель конкурса «Энергия развития», проводимого РусГидро с 2009 года, – подготовка инженерных кадров для энергетической отрасли при активном участии представителей профессионального сообщества. Важной задачей конкурса также является поиск одаренной молодежи, проявляющей склонность к научно-практической деятельности в различных областях энергетической отрасли. Конкурс является частью долгосрочной комплексной благотворительной программы РусГидро, включающей образовательные и просветительские проекты по поддержке талантливых школьников, студентов и молодых ученых, интересующихся гидроэнергетикой.

РусГидро реализует комплексную благотворительную программу как по воспитанию нового поколения профессиональных энергетиков, так и по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведется системная работа, являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.