Встреча Максима Третьякова и Александра Гусева
с руководителем нового департамента Минпромторга “машиностроение для ТЭК”
24 мая 2021, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В5
Отрасль: Электроэнергетика
Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в IV Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика», которая пройдет 21-22 октября 2021 года в Москве.
Организаторами конференции являются РНК СИГРЭ, Молодежная секция РНК СИГРЭ, Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ. Конференция проходит при поддержке НИУ «МЭИ» и IEEE.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ – организация информационной площадки для укрепления научных связей компаний электроэнергетики и вузов, формирование научных коллективов для эффективного ведения инновационных проектов, установление новых связей среди членов-участников конференции, привлечение внимания к проблемам внедрения инновационных технологий в отрасль.
Научные темы конференции:
Информационное письмо: ссылка.
Подробнее о мероприятии: http://www.cigre.ru/rnk/youth/ieeerpa/.
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