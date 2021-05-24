Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в IV Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика», которая пройдет 21-22 октября 2021 года в Москве.

Организаторами конференции являются РНК СИГРЭ, Молодежная секция РНК СИГРЭ, Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ. Конференция проходит при поддержке НИУ «МЭИ» и IEEE.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ – организация информационной площадки для укрепления научных связей компаний электроэнергетики и вузов, формирование научных коллективов для эффективного ведения инновационных проектов, установление новых связей среди членов-участников конференции, привлечение внимания к проблемам внедрения инновационных технологий в отрасль.

Научные темы конференции:

концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей;

вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА;

повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов;

концептуальные вопросы разработки и применения «цифровой подстанции», включая оценку показателей надежности;

вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS)

Информационное письмо: ссылка.

Подробнее о мероприятии: http://www.cigre.ru/rnk/youth/ieeerpa/.