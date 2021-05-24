 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в IV Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика"

НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в IV Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE Релейная защита и автоматика

24 мая 2021, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В5
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
400

Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в IV Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика», которая пройдет 21-22 октября 2021 года в Москве.

Организаторами конференции являются РНК СИГРЭ, Молодежная секция РНК СИГРЭ, Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ. Конференция проходит при поддержке НИУ «МЭИ» и IEEE.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ – организация информационной площадки для укрепления научных связей компаний электроэнергетики и вузов, формирование научных коллективов для эффективного ведения инновационных проектов, установление новых связей среди членов-участников конференции, привлечение внимания к проблемам внедрения инновационных технологий в отрасль.

Научные темы конференции:

  • концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей;
  • вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА;
  • повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов;
  • концептуальные вопросы разработки и применения «цифровой подстанции», включая оценку показателей надежности;
  • вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS)

Информационное письмо: ссылка.

Подробнее о мероприятии: http://www.cigre.ru/rnk/youth/ieeerpa/.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Рубрика 24.05.2021
Рубрика "Прогнозы и рейтинги". Выпуск №12
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ C4 24.05.2021
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ C4
Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №14 21.05.2021
Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №14
Представляем четырнадцатый выпуск рубрики 21.05.2021
Представляем четырнадцатый выпуск рубрики "Низкоуглеродное развитие"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно