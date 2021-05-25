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Кабмин утвердил постановление об инвестициях в стройку медцентра в Крыму

Кабмин утвердил постановление об инвестициях в стройку медцентра в Крыму

25 мая 2021, 10:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА, КАБМИН
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Правительство России утвердило постановление о бюджетных инвестициях в строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте к 2024 году, сообщает пресс-служба кабмина.

"В Ялте в 2024 году будет введён в эксплуатацию новый многопрофильный медицинский центр. Постановление о бюджетных инвестициях в его строительство подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь сооружения составит почти 100 тысяч квадратных метров. В главном корпусе разместят стационар на 410 коек, операционный блок, отделения диагностики, реанимации и интенсивной терапии.

Также будут построены консультационно-диагностический центр, рассчитанный на 500 посещений в смену, детская поликлиника и дневной стационар на 60 коек. Кроме того, проект предусматривает возведение жилого комплекса на 300 квартир. Это поможет привлечь на полуостров высококвалифицированных специалистов из других регионов.

Центр будет оказывать помощь по широкому перечню направлений, в их числе – хирургия, травматология, кардиология, неврология, онкология, педиатрия, нефрология. Его также оборудуют всей необходимой телекоммуникационной техникой, чтобы местные врачи могли проводить консультации с коллегами из ведущих медучреждений России.

Объём инвестиций в создание центра в 2021 году составит 300 миллионов рублей, в 2022 году – 3,7 миллиардов, в 2023-м – пять миллиардов, в 2024-м – шесть миллиардов.

Ввод комплекса в эксплуатацию повысит доступность медицинских услуг в Крыму, в том числе для туристов и детей, отдыхающих в лагере "Артек", уменьшит нагрузку на действующие учреждения сферы здравоохранения.

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Источник: РИА Новости

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