Правительство Санкт-Петербурга планирует подписать на международном экономическом форуме соглашение о выделении инвестором 10 млрд рублей на строительство Витебской развязки в рамках проекта Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сказал губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" в понедельник.

"Продолжаем реализацию проекта Широтной магистрали скоростного движения, выделили четыре земельных участка для Витебской развязки. Мы договорились, что инвесторы направят 10 млрд рублей на ее строительство. Подпишем соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Беглов.

Строительство Широтной магистрали в Петербурге началось в марте на месте будущей развязки уже действующей трассы - Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Витебским проспектом. Эта развязка станет первым участком новой магистрали. Губернатор ранее сообщил, что на проект уже направлены федеральные средства в размере 10 млрд рублей, но предполагается софинансирование из разных источников. В ноябре 2020 года власти Петербурга и группа ВТБ заключили соглашение о реализации проекта строительства первого участка широтной магистрали.

Широтная скоростная магистраль - проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км - в Санкт-Петербурге и 13,2 км - в Ленинградской области. Объект будет разделен на шесть участков. Основное назначение строительства, стоимость которого оценивается более чем в 160 млрд рублей, - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки.

Фото: myseldon.com «Пуск-ЛИМАК-Север»