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Ученые усовершенствуют компоненты инфракрасной пленки для снижения стоимости отопления

Ученые усовершенствуют компоненты инфракрасной пленки для снижения стоимости отопления

25 мая 2021, 10:48
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ТАСС

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Специалисты Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с компанией "Вайтекс Сибирь" работают над усовершенствованием экономичной технологии производства электропроводящей пасты для инфракрасной нагревательной пленки, которая позволит в 1,5 раза снизить расходы на обогрев зданий. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Инфракрасная нагревательная пленка рассматривается в качестве альтернативы греющему кабелю, используемому в системах электрообогрева промышленных зданий и жилых домов в Сибири, на Крайнем Севере и других регионах с суровыми климатическими условиями. Структура пленки включает в себя нагревательную пасту, состав которой во многом определяет стоимость материала. Подход авторов позволит снизить ее за счет использования в составе пасты углеродных нанотрубок и графена.

"В настоящее время большинство производителей инфракрасных нагревательных пленок <…> используют в своей нагревательной пасте в качестве электропроводящего агента технический углерод (carbon black). [Ученые в Томске] разрабатывают пленки, в основе которых - инновационная технология ввода углеродных нанокомпонентов (одностенных углеродных нанотрубок и графена) <…>. Благодаря этому, нагревательный элемент будет существенно дешевле зарубежных аналогов", - пояснили ТАСС в университете.

По данным испытаний, стоимость обогрева одного квадратного метра помещения нагревательной пленкой в 2-5 раз дешевле греющего кабеля, а эксплуатационные расходы - в 1,5 раза меньше, также уточнила пресс-служба ТУСУР. Новая технология получения пасты для пленок стала призером конкурса стартапов Startup Tour в 2021 году. Сейчас компания "Вайтекс Сибирь" проводит ее испытания в промышленных условиях.

"В настоящее время достигнуты договоренности о том, что мы будем заниматься исследованиями, направленными на повышение качественного уровня теплоотдачи нагревательной пасты для инфракрасных нагревательных пленок. Это наша смежная тема, которой мы занимаемся уже длительное время, и готовы сотрудничать с нашими партнерами в рамках данной разработки", - приводит пресс-служба вуза слова начальника Специального конструкторского бюро "Смена" ТУСУР Александра Бомбизова.

В планах разработчиков - запуск в 2022 году на площадке томской Особой экономической зоны производства полного цикла инфракрасных нагревательных пленок.

Фото: © Пресс-служба ТУСУР

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Источник: ТАСС

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