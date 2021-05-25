Владивостокская ТЭЦ-2 будет полностью переведена на газ

РусГидро приступило к реализации проекта полного перевода Владивостокской ТЭЦ-2 на сжигание природного газа – наиболее экологичного вида топлива. Первый из трех оставшихся на станции угольных котлов будет газифицирован до конца текущего года, последний – в 2025 году.

Проектным топливом Владивостокской ТЭЦ-2 изначально был бурый уголь. В 2011-2013 гг. на природный газ были переведены 10 из 14 котлоагрегатов станции. Проект завершения газификации предусматривает перевод на газ трех котлоагрегатов, еще один будет выведен из эксплуатации и демонтирован.

Уже начаты работы по переводу на газ котлоагрегата №14, на сегодняшний день завершен демонтаж ненужного при сжигании газа оборудования: пылеугольных горелок, мельниц-вентиляторов и т. п. Ведется очистка и обследование внутренних поверхностей котлоагрегата.

Завершение газификации Владивостокской ТЭЦ-2 позволит повысить эффективность работы станции, снизить удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла. Значительно сократятся затраты электроэнергии на собственные нужды станции за счет полного исключения из технологического процесса оборудования тракта топливоподачи и систем пылеприготовления котлоагрегатов. В перспективе также ожидается значительное сокращение затрат на ремонт оборудования.

Полный переход на газ существенно улучшит экологическую ситуацию во Владивостоке: значительно сократятся выбросы и прекратится накопление золошлаковых отходов. Проект полностью отвечает целям экологической политики Группы РусГидро.

Помимо полного перевода станции на природный газ, РусГидро планирует масштабную модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2. В ходе работ, которые планируется начать уже в текущем году, будут полностью заменены на новые три самых старых турбоагрегата станции. Также будут демонтированы шесть изношенных котлоагрегатов, а вместо них смонтированы три новых, повышенной мощности. Кроме того, будет заменено электротехническое и вспомогательное оборудование, реконструировано здание станции. В результате модернизации электрическая мощность станции возрастет до 574 МВт, тепловая мощность – до 1 115 Гкал/ч. Проект будет реализован в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России.

Владивостокская ТЭЦ-2 – крупнейший энергообъект в столице Приморья, станция играет ключевую роль в обеспечении города электроэнергией, теплом и горячей водой. Установленная электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 составляет 497 МВт, тепловая мощность – 1 051 Гкал/ч.