Встреча Максима Третьякова и Александра Гусева
с руководителем нового департамента Минпромторга “машиностроение для ТЭК”
25 мая 2021, 11:00
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика
24 мая в 22:10 красноярского времени плавучий кран, смонтированный на барже, оборвал два провода линии электропередачи 110 кВ Енисейская - Епишино – Подтесово, которая идёт через реку Енисей.
Часть потребителей запитали от 12-ти резервных источников электроснабжения. Из Кемерово и Хакасии доставляют еще 12 дизель-генераторных установок.
Аварийно-восстановительные работы не прекращались всю ночь. Сейчас они продолжаются в усиленном составе. На месте работают 14 бригад, из Красноярска прибыло еще 33 сотрудника и 13 единиц спецтехники.
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