24 мая в 22:10 красноярского времени плавучий кран, смонтированный на барже, оборвал два провода линии электропередачи 110 кВ Енисейская - Епишино – Подтесово, которая идёт через реку Енисей.

Часть потребителей запитали от 12-ти резервных источников электроснабжения. Из Кемерово и Хакасии доставляют еще 12 дизель-генераторных установок.

Аварийно-восстановительные работы не прекращались всю ночь. Сейчас они продолжаются в усиленном составе. На месте работают 14 бригад, из Красноярска прибыло еще 33 сотрудника и 13 единиц спецтехники.