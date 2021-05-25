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"Россети Сибирь" занимаются восстановлением электроснабжения в Енисейском районе Красноярского края

Россети Сибирь занимаются восстановлением электроснабжения в Енисейском районе Красноярского края

25 мая 2021, 11:00
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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24 мая в 22:10 красноярского времени плавучий кран, смонтированный на барже, оборвал два провода линии электропередачи 110 кВ Енисейская - Епишино – Подтесово, которая идёт через реку Енисей. 

Часть потребителей запитали от 12-ти резервных источников электроснабжения. Из Кемерово и Хакасии доставляют еще 12 дизель-генераторных установок.

Аварийно-восстановительные работы не прекращались всю ночь. Сейчас они продолжаются в усиленном составе. На месте работают 14 бригад, из Красноярска прибыло еще 33 сотрудника и 13 единиц спецтехники.

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Источник: Россети Сибирь

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