«Россети Тюмень» проведут ремонтные работы на четырёх подстанциях, обеспечивающих электроснабжение города Лангепас и инфраструктуры «Лукойла» и «Транснефти». До конца июля специалисты выполнят техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов, разъединителей, выключателей и устройств РЗА. Комплекс мероприятий увеличит ресурс энергооборудования и повысит надежность электроснабжения потребителей.

В настоящее время работники филиала компании завершили капитальный ремонт трансформатора на старейшем объекте Когалымских электрических сетей – подстанции 110 кВ «КНС-1». Энергетики выполнили ревизию основных узлов оборудования и заменили отдельные элементы, от которых зависит техническое состояние трансформатора. Этот центр питания снабжает электроэнергией вахтовый поселок Повх, а также два месторождения «Лукойла» в Западной Сибири: Ватьёганское и Повховское. На них ежедневно добывается более 100 тонн нефти.

В активной фазе находятся ремонтно-профилактические работы на другом значимом центре питания «Россети Тюмень». Подстанция 110 кВ «Нефтепроводная» обеспечивает электроснабжение более 40 тысяч жителей Лангепаса, а также объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. От бесперебойной подачи электроэнергии зависит работа больничного городка, обслуживающего население города и близлежащих поселков. Для удобства потребителей энергетики проводят ремонт оборудования без прекращения подачи электричества.

До конца июля ремонтные работы будут произведены еще на двух подстанциях филиала. На улучшение технических характеристик энергооборудования, которые положительно повлияют на надежность и бесперебойность электроснабжения на северо-востоке Югры, «Россети Тюмень» направят более 11,5 млн рублей.