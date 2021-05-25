 
Модернизация

"Россети Тюмень" вложат более 11 миллионов рублей в систему электроснабжения северо-востока Югры

Россети Тюмень вложат более 11 миллионов рублей в систему электроснабжения северо-востока Югры

25 мая 2021, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
74

«Россети Тюмень» проведут ремонтные работы на четырёх подстанциях, обеспечивающих электроснабжение города Лангепас и инфраструктуры «Лукойла» и «Транснефти». До конца июля специалисты выполнят техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов, разъединителей, выключателей и устройств РЗА. Комплекс мероприятий увеличит ресурс энергооборудования и повысит надежность электроснабжения потребителей.

В настоящее время работники филиала компании завершили капитальный ремонт трансформатора на старейшем объекте Когалымских электрических сетей – подстанции 110 кВ «КНС-1». Энергетики выполнили ревизию основных узлов оборудования и заменили отдельные элементы, от которых зависит техническое состояние трансформатора. Этот центр питания снабжает электроэнергией вахтовый поселок Повх, а также два месторождения «Лукойла» в Западной Сибири: Ватьёганское и Повховское. На них ежедневно добывается более 100 тонн нефти.

В активной фазе находятся ремонтно-профилактические работы на другом значимом центре питания «Россети Тюмень». Подстанция 110 кВ «Нефтепроводная» обеспечивает электроснабжение более 40 тысяч жителей Лангепаса, а также объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. От бесперебойной подачи электроэнергии зависит работа больничного городка, обслуживающего население города и близлежащих поселков. Для удобства потребителей энергетики проводят ремонт оборудования без прекращения подачи электричества.

До конца июля ремонтные работы будут произведены еще на двух подстанциях филиала. На улучшение технических характеристик энергооборудования, которые положительно повлияют на надежность и бесперебойность электроснабжения на северо-востоке Югры, «Россети Тюмень» направят более 11,5 млн рублей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Тюмень

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Владивостокская ТЭЦ-2 будет полностью переведена на газ 25.05.2021
Владивостокская ТЭЦ-2 будет полностью переведена на газ
Южно-Якутские энергетики ДРСК приступили к модернизации подстанции 25.05.2021
Южно-Якутские энергетики ДРСК приступили к модернизации подстанции "Алдан"
25.05.2021
"Россети ФСК ЕЭС" обновит высоковольтные выключатели на 11 подстанциях Ростовской области
РусГидро подвело итоги ХII студенческого конкурса 24.05.2021
РусГидро подвело итоги ХII студенческого конкурса "Энергия развития"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно