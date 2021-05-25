 
Модернизация

Южно-Якутские энергетики ДРСК приступили к модернизации подстанции "Алдан"

Южно-Якутские энергетики ДРСК приступили к модернизации подстанции Алдан

25 мая 2021, 09:24
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "ДРСК"

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Энергетики Южно-Якутского филиала АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) приступили  к реконструкции ключевого питающего центра Алданского района  - подстанции напряжением 110 кВ «Алдан». Объем инвестиций в проект составит более 600 млн. рублей.

Специалисты произведут замену существующих трансформаторов мощностью 16 МВА на два силовых трансформатора мощностью по 25 МВА каждый, смонтируют комплектно-распределительные устройства 6 кВ в блочно-модульном здании, заменят масляные выключатели на современные вакуумные и элегазовые, а также обновят оборудование высокочастотной связи.   

Кроме этого, энергетики установят устройства релейной защиты и автоматики на микропроцессорной элементной базе и комплекс автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, который обеспечит обнаружение и сокращение технических и коммерческих потерь электроэнергии.

Полностью все работы по реконструкции и модернизации энергообъекта планируется завершению в 2024 году.

Подстанция 110 кВ «Алдан» обеспечивает энергоснабжение порядка шестнадцати тысяч жителей города, а также более десяти социально-значимых объектов: центральную районную больницу,  теплопункты, котельные, школы и детские сады. Модернизация центра питания будет проведена без ограничений электроснабжения путем перевода нагрузок на работу другого трансформатора.

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Источник: АО "ДРСК"

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