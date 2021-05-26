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АО "Мособлэнерго" построило 6 новых подстанций в проблемных округах Подмосковья

АО Мособлэнерго построило 6 новых подстанций в проблемных округах Подмосковья

26 мая 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» построило 6 из запланированных 7 трансформаторных подстанций в рамках реализации совместных с Министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. Подстанции возведены в п. Кратово и с. Новохаритоновское Раменского городского округа, в д. Крюково Чеховского района, в п. Новый Снопок Орехово-Зуевского округа, в Истринском районе в п. Нахабино и г. Дедовск. Еще одна трансформаторная подстанция в рамках мероприятий по повышению надёжности будет построена в Чехове.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения выполняются с марта 2021 года в 11 проблемных округах Подмосковья. Среди них: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск. Все проводимые и запланированные работы по обновлению электросетевого комплекса округа позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей, проживающих в этих районах.

В текущем году запланирована реконструкция 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ (на сегодняшний день реконструировано 4,8 км). Также планируется замена 984 опор (211 опор уже заменены), расчистка 59,2 га вдоль трасс ЛЭП (расчищено 28,2 Га); ремонт 72-х трансформаторных подстанций (22 подстанций уже отремонтированы) и замена 72-х км неизолированного провода на самонесущий изолированный (14,5 км уже заменено).

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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