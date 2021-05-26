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Госдума приняла в I чтении законопроект об устранении конфликта интересов при госзакупках

Госдума приняла в I чтении законопроект об устранении конфликта интересов при госзакупках

26 мая 2021, 14:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСДУМА, ГОСЗАКУПКИ, ЗАКОНОПРОЕКТ
Источник: ТАСС

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на устранение конфликта интересов при проведении госзакупок и закупок госкомпаний. Документ был инициирован правительством.

Законопроект предусматривает уточнение условий, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении госзакупок, расширение перечня лиц, которые принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, путем включения в их число работников контрактной службы.

Также уточняется перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуществлению закупок при закупках в соответствии с законом о контрактной системе (N 44 ФЗ) и в соответствии законом о госзакупках отдельных юридических лиц (N 223 ФЗ).

При этом для обеспечения заказчику возможности более гибко предупреждать возникновение конфликта интересов законопроект предусматривает возможность установления заказчиком в положении о закупке иных случаев, при которых физическое лицо не может быть членом комиссии по осуществлению закупок. Вводится обязанность члена комиссии по осуществлению закупок сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе такой комиссии.

Законопроект предусматривает введение требования к руководству госкомпании и к членам конкурсных комиссий о принятии ими мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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Источник: ТАСС

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