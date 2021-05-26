Выбрана новая дата и место проведения встречи поставщиков
и производителей электротехнической продукции RusCableCLUB2021
26 мая 2021, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: НТ КОНТАКТ, НЕОТЕХ
Отрасль: Электротехника
Компания «НТ контакт» (входит в группу компаний «НеоТех») приглашает посетить свой стенд на главном событии отрасли строительного машиностроения – выставке bauma CTT Russia. Мероприятие завершится в пятницу 28 мая 2021 года. Стенд компании можно найти в 3 Павильоне, зал 14, место 14-539.
На протяжении всех дней работы выставки посетители нашего стенда смогут познакомиться с разработками специалистов ООО «НТ контакт»:
Все перечисленные изделия предназначены для использования в тяжелых условиях эксплуатации.
Кроме того, на стенде будет представлено еще одно направление компании – прямые поставки электротехнических изделий и комплектующих зарубежных производителей:
Компания «НТ контакт» является официальным дистрибьютором данной продукции на территории Российской Федерации.
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