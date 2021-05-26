 
Компании

Группа компаний "НеоТех" приглашает на выставку bauma CTT Russia

Группа компаний НеоТех приглашает на выставку bauma CTT Russia

26 мая 2021, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: НТ КОНТАКТ, НЕОТЕХ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Компания "НеоТех"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
204
Новости компании

Компания «НТ контакт» (входит в группу компаний «НеоТех») приглашает посетить свой стенд на главном событии отрасли строительного машиностроения – выставке bauma CTT Russia. Мероприятие завершится в пятницу 28 мая 2021 года. Стенд компании можно найти в 3 Павильоне, зал 14, место 14-539.

На протяжении всех дней работы выставки посетители нашего стенда смогут познакомиться с разработками специалистов ООО «НТ контакт»:

Все перечисленные изделия предназначены для использования в тяжелых условиях эксплуатации.

Кроме того, на стенде будет представлено еще одно направление компании – прямые поставки электротехнических изделий и комплектующих зарубежных производителей:

  • Швейцарский бренд EAO AG – компоненты для создания интерфейса человек-машина (кнопочные переключатели, джойстики, зуммеры, индикаторы и т.д.).
  • Немецкая компания Icotek GmbH – решения для кабельного оборудования (огнестойкие панели и рамы ввода кабелей, ЕМС экранирование и т.д.).

Компания «НТ контакт» является официальным дистрибьютором данной продукции на территории Российской Федерации.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Компания "НеоТех"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Дочерняя компания 25.05.2021
Дочерняя компания "Росатома" стала резидентом "Сколково"
Ункомтех приглашает посетить международную выставку 24.05.2021
Ункомтех приглашает посетить международную выставку "Уголь России и майнинг" в Новокузнецке
Ответвительная коробка с биматериальными вводами 24.05.2021
Ответвительная коробка с биматериальными вводами
Великолукский технопарк 24.05.2021
Великолукский технопарк "Электрополис" в рейтинге Минпромторга
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно