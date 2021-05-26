Компания «НТ контакт» (входит в группу компаний «НеоТех») приглашает посетить свой стенд на главном событии отрасли строительного машиностроения – выставке bauma CTT Russia. Мероприятие завершится в пятницу 28 мая 2021 года. Стенд компании можно найти в 3 Павильоне, зал 14, место 14-539.

На протяжении всех дней работы выставки посетители нашего стенда смогут познакомиться с разработками специалистов ООО «НТ контакт»:

Все перечисленные изделия предназначены для использования в тяжелых условиях эксплуатации.

Кроме того, на стенде будет представлено еще одно направление компании – прямые поставки электротехнических изделий и комплектующих зарубежных производителей:

Швейцарский бренд EAO AG – компоненты для создания интерфейса человек-машина (кнопочные переключатели, джойстики, зуммеры, индикаторы и т.д.).

– компоненты для создания интерфейса человек-машина (кнопочные переключатели, джойстики, зуммеры, индикаторы и т.д.). Немецкая компания Icotek GmbH – решения для кабельного оборудования (огнестойкие панели и рамы ввода кабелей, ЕМС экранирование и т.д.).

Компания «НТ контакт» является официальным дистрибьютором данной продукции на территории Российской Федерации.