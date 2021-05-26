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Получено разрешение на строительство ветропарка Vineyard Wind мощностью 800 МВт в США

Получено разрешение на строительство ветропарка Vineyard Wind мощностью 800 МВт в США

26 мая 2021, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Бюро по использованию энергии океана (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) – агентство в составе федерального Департамента (министерства) внутренних дел США – опубликовало итоговое разрешение на строительство первого в стране крупномасштабного объекта ветровой генерации Vineyard Wind.

Ветропарк Vineyard Wind установленной мощностью 800 МВт будет размещен примерно в 55 км к югу от полуострова Кейп-Код в штате Массачусетс, в федеральных водах континентального шельфа. Ввод в эксплуатацию ветропарка был перенесен с 2022 г. на 2023 г. из-за сдвинутых сроков выдачи федеральных разрешений, в частности, BOEM задержало срок своей экологической экспертизы, чтобы провести более тщательную оценку совокупного воздействия на Атлантическое побережье от строительства шельфовых ветропарков. Разрешение BOEM является последним этапом согласования для проекта строительства Vineyard Wind на федеральном уровне, таким образом, проектная компания получает право начать строительство до конца текущего года. По предварительным расчетам, работы на континенте должны начаться во второй половине 2021 г. после завершения всех финансовых сделок. Установка ветровых турбин запланирована на 2023 г. В случае успешного завершения строительства ветропарк Vineyard Wind для штатов Новой Англии (Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт) станет первым из числа тех объектов генерации на базе ВИЭ промышленного масштаба, которые в регионе сооружаются в рамках концепции так называемого энергетического перехода (energy transition), и позволят обеспечить производство экологически чистой электроэнергии за счет использования сильных прибрежных ветров.

Проект строительства ветропарка принадлежит в равных долях компании Avangrid Renewables (дочерняя компания корпорации Iberdrola) и инвестиционному фонду Copenhagen Infrastructure Partners. Долгосрочные контракты на поставку электроэнергии, вырабатываемой Vineyard Wind, заключены со штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Виргиния и некоторыми другими штатами Восточного побережья.

Официальный сайт Utility Dive

 

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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