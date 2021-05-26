Впервые за 100 лет в столице построили новый вокзальный комплекс для поездов дальнего следования. Он будет работать в составе транспортно-пересадочного узла «Черкизово», что обеспечит удобную связь с МЦК, метро, наземным транспортом.

Планируется, что сюда переведут 27 пар поездов, включая «Ласточки» и «Стрижи», следующие в Нижний Новгород и Иваново, а также транзитные поезда в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России. Это позволит существенно разгрузить Курский вокзал.

Для электроснабжения нового объекта «Россети Московский регион» построили новую трансформаторную подстанцию (2 МВА), четыре кабельные линии 10 кВ (6 км). Мощность присоединения составила 1,2 МВт. Компания инвестировала в этот проект порядка 70 млн рублей.

Ранее «Россети Московский регион» также подключили к электросетям транспортно-пересадочный узел «Черкизово», в составе которого и заработает Восточный вокзал.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

