Ростех оцифрует водоканал в Геленджике

Холдинг «РТ-Инжиниринг» Госкорпорации Ростех разработает и внедрит автоматизированную систему «Цифровой водоканал» в Геленджике. Проект позволит радикально снизить потери воды в городских сетях, сократить расход электроэнергии и минимизировать аварии. Благодаря уникальному программному обеспечению власти города смогут в режиме реального времени контролировать ситуацию.

Договор на реализацию проекта заключен с компанией «Концессии водоснабжения – Геленджик», его стоимость составила 382,6 млн рублей. Контракт будет выполнен за счет частных инвестиций, бюджетные средства не привлекаются.

«В ходе реализации Геленджик будет разделен на 18 зон. Каждая зона оборудована приборами, фиксирующими прохождение объемов воды. Всего на городских сетях планируется установить 60 учетных комплексов и более 200 датчиков, а 35 скважин и 6 резервуаров чистой воды оборудовать автоматическими средствами контроля», – рассказал генеральный директор компании «РТ-Инжиниринг» Дмитрий Школьный.

По результатам контракта заказчик получит современную автоматизированную диспетчерскую службу со «стеной управления и контроля кризисных ситуаций в режиме реального времени», куда будут поступать данные. Специалисты смогут мгновенно фиксировать несоответствия объемов на входе и выходе, анализировать и указывать место вероятной аварии либо незаконной врезки в сеть для воровства воды.

Проект по цифровизации водоканала в Геленджике – не первый в портфеле заказов АО «РТ-Инжиниринг». В настоящее время компания внедряет комплексную систему «Цифровой водоканал» в Сочи и Федеральной территории «Сириус».

Компания «РТ-Инжиниринг» специализируется на реализации инфраструктурных проектов «под ключ» и внедрении цифровых решений в сфере экологии и ЖКХ. В ближайшее время по решению общего собрания акционеров она будет переименована в АО «РТ-Инфраструктурные проекты» (АО «РТ-Инфраструктура»).