Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября текущего года. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии на Украину до 1 октября 2021 года", - написал он. Указанный вопрос ранее был вынесен на заседание регулятора в среду.

Согласно решению, ограничивается "пропускная способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, не входящих в Энергетического сообщества, до 0 МВт". Документ вступает в силу сегодня и будет действовать до 1 октября текущего года.

Регулятор также аннулировал итоги годовых аукционов, где уже была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и странами, которые не являются членами Европейского сообщества (Белоруссией и Россией). Компании "Укрэнерго" поручено вернуть победителям аукционов уплаченные ими средства. Мораторий не касается линий электропередачи 110 кВ Добрянка - Тереховка, ЛЭП 110 кВ Славутич - Комарин, ЛЭП 35 кВ ЛЭП Кортелисы - Мокраны и ЛЭП 0,4 кВ Кошари - Ритец.

В "Укрэнерго" отмечали ранее, что запрет импорта электроэнергии "не создает угроз операционной безопасности работы энергосистемы Украины" в случае отсутствия либо низкой аварийности энергоблоков ТЭС и АЭС страны, а также при условии наличия энергоресурсов к началу осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.

В Минэнерго Украины заявляли, что импорт электроэнергии якобы ухудшает финансово-экономическое положение ее производителей в стране, качество и полноту выполнения утвержденных ведомством графиков ремонтов генерирующего оборудования. По словам главы ведомства Германа Галущенко, "обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей" является одним из ключевых требований для присоединения энергосистемы страны к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Импорт электроэнергии

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. В апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт до конца года. Однако с 2021 года его полномочия ограничивать импорт истекли, коммерческие поставки возобновились.

В Минэнерго страны поясняли, что Украина прошедшей зимой была вынуждена импортировать электроэнергию, чтобы не допустить коллапса энергосистемы Украины. Это могло произойти, поскольку в стране был недостаток угля на складах тепловых электростанций, а большое число энергоблоков ТЭС и АЭС находились на внеплановом ремонте.

Верховная рада 15 апреля вновь предоставила полномочия регулятору ограничивать импорт электроэнергии из Белоруссии и России на период до конца текущего года.