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В модернизацию трамвайного хозяйства Таганрога инвестируют более 11,8 млрд рублей

В модернизацию трамвайного хозяйства Таганрога инвестируют более 11,8 млрд рублей

26 мая 2021, 11:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: ТАСС

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Структура холдинга "Синара - транспортные машины" и власти города Таганрога Ростовской области в рамках концессионного соглашения вложат 11 млрд 839 млн рублей в модернизацию трамвайного хозяйства в городе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе холдинга.

"Масштабный проект по модернизации всей трамвайной сети предполагает создание новой и модернизацию существующей трамвайной инфраструктуры, а также закупку нового подвижного состава для обслуживания всех городских маршрутов. Общий объем требуемого финансирования составляет 11 млрд 839 млн рублей, из них 2,58 млрд рублей инвестирует сам город, а остальные средства инвестирует "Синара-ГТР Таганрог" (6,86 млрд рублей через привлечение кредитных средств у государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и 2 млрд собственных средств)", - говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство 45 км современных трамвайных путей и закупку 60 современных трамваев. Отмечается, что новый односекционный трамвай, производимый специально для Таганрога, будет полностью низкопольным. В транспортном средстве предусмотрен автоинформатор, аппарат по продаже разовых проездных билетов, информационное табло в виде бегущей строки, системы видеонаблюдения и подсчета пассажиров, слоты для зарядки гаджетов. Также новые трамваи будут оснащены системами для людей с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов по зрению.

Компания "Синара-ГТР Таганрог", которая будет реализовывать соглашения, проведет капитальный ремонт трамвайного депо, тяговых подстанций и диспетчерского пункта. Помимо этого, согласно условиям контракта, предприятие построит 80 современных остановочных комплексов.

В пресс-службе отметили, что полностью реализовать проект планируется в сентябре 2022 года. Однако уже до конца текущего года в городе появятся десять новых трамваев, будет проведена реконструкция трех тяговых подстанций и ремонт диспетчерского пункта, а также выполнена укладка трамвайных путей на одном из участков.

Обязательства региона

В ноябре 2020 года правительство Ростовской области и компания "Синара" на площадке форума "Транспорт России" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере транспортного обслуживания населения. Таганрог был выбран пилотным городом для реализации проекта.

17 мая заместитель губернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова сообщала журналистам, что власти региона направят 1,85 млрд рублей на реализацию концессионного соглашения. Средства заложены в бюджете области на 2022 год.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

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Источник: ТАСС

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