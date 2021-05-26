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Vesper построит 700 тысяч "квадратов" у Киевского вокзала

Vesper построит 700 тысяч квадратов у Киевского вокзала

26 мая 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Девелопер элитного жилья Vesper закрыл сделку по приобретению участка на Бережковской набережной в Москве, на котором можно построить почти 700 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщила газета "Ведомости".

Речь идет о 26,5 гектарах на территории реорганизуемой промзоны недалеко от Киевского вокзала. По данным издания, в мае новым владельцем АО "Лираль – индустрия пластмасс", которому принадлежат права участок, стало ООО "Даблю", которому принадлежит компания "На Тружениковом переулке" – застройщик входящего в портфель Vesper жилого комплекса Brodsky в Хамовниках.

Стоимость площадки на Бережковской набережной оценивается в 18-23 миллиарда рублей, а необходимые инвестиции примерно в 100 миллиардов рублей. Сейчас территория занята старыми административными зданиями и складами. На их месте можно построить многофункциональный комплекс на 667 тысяч квадратных метров, из которых почти 334 тысячи квадратных метров – жилье, указывается в статье.

Vesper специализируется на строительстве премиального жилья в Москве. Владельцы компании - Денис Китаев и Борис Азаренко. По словам консультантов по недвижимости, девелопер, для которого это будет крупнейший проект в портфеле и вторым в сегменте бизнес-класса, планирует помимо домов возвести на Бережковской набережной офисы, школы и детские сады, а также разбить парк на 3,5 гектара.

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Источник: РИА Новости

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