Протяженность дорог, которые будут отремонтированы по нацпроекту в Самарской области, увеличат до 335 км, что на 35 км больше планируемого показателя на 2021 год, сообщили журналистам в правительстве Самарской области.

"Таким образом, по проекту "Региональная местная дорожная сеть" (является составной частью нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", - прим. ТАСС) в 2021 году работы будут выполняться на объектах протяженностью 335 км", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Изначально предполагалось, что для выполнения целевых показателей проекта в 2021 году в регионе будут выполнены работы на 73 объектах общей протяженностью 305 км. При этом область привлекла дополнительно около 4,6 млрд рублей, из которых порядка 3,8 млрд рублей направлено на 3 переходящих капиталоемких объекта. Речь идет о строительстве нового моста через реку Сок, второй этап строительства мостового перехода через реку Самара, а также реконструкции автодороги Тольятти-Ягодное.

Оставшиеся средства были распределены между тремя объектами, включающими ремонт дороги "Урал" - Солнечная поляна - Ширяево, Курумоч - Новый Буян и "Урал" - Красный Яр - Городцовка. Сейчас по объектам объявлены конкурсные процедуры, отметили в пресс-службе регионального правительства. На 42 объектах уже приступили к работам, на шести в Самаре их завершили.

Как сообщал ТАСС, в прошлом году по качеству реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров. В регионе отремонтировали 303 км дорог на 124 объектах, уложили более 2,5 млн кв. м асфальтобетона. В нормативное состояние в регионе привели более 34,9% улично-дорожной сети, что превышает запланированный показатель. В этом году планируется довести до планового показателя 38% дорог, в Самарско-Тольяттинской агломерации - до 70%.