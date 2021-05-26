Шведская компания Zephyr Vind AS* объявила о планах строительства крупномасштабного комплекса шельфовой ветровой генерации Посейдон (Poseidon) у западного побережья Швеции, в южной части пролива Скагеррак (за пределами территориальных вод страны), примерно в 40 км к северо-западу от Гетеборга**.

Район строительства ветрокомплекса разделен на две области – Северный Посейдон (Poseidon North) и Южный Посейдон (Poseidon South) – площадью ≈162 км2 и ≈35 км2 соответственно. Установленная мощность ветрокомплекса составит 1 400 МВт, а планируемая выработка электроэнергии – ≈5,5 ТВт*ч, что достаточно для электроснабжения примерно 1 млн домохозяйств.

На этапе планирования рассматривается 2 варианта конструктивного исполнения ветрокомплекса Посейдон:

В связи с тем, что ветрокомплекс Посейдон планируется построить примерно в 25 км от островов внешнего архипелага западного побережья страны, где преимущественно большие глубины моря, препятствующие надежной фиксации ветровых турбин, компания приняла решение использовать на площадке Северный Посейдон новую технологию -- плавучие основания для ветровых турбин, которые оказывают меньшее влияние на подводную флору и фауну. В то же время на площадке Южный Посейдон ветровые турбины будет установлены на традиционных фиксированных (заглубленных) фундаментах. Zephyr Vind AS подаст заявку на получение разрешений на строительство в 2022 г, после проведения необходимых консультаций и исследований. Ввод ветропарка Посейдон в промышленную эксплуатацию запланирован в 2031 г.

Официальный сайт Zephyr Vind AB

* Дочерняя компания норвежской компании Zephyr, специализирующаяся на проектах ВИЭ

** Подробная информация от проекте представлена по ссылке: https://zephyrvind.se/onewebmedia/Samr%C3%A5dsunderlag%20Poseidon.pdf