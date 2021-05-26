 
Цифровая революция

"Росатом" и "РТС-тендер" договорились о сотрудничестве в области электронных закупок

Росатом и РТС-тендер договорились о сотрудничестве в области электронных закупок

26 мая 2021, 11:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЗАКУПКИ, РТС-ТЕНДЕР, РОСАТОМ
Источник: ТАСС

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Федеральная электронная площадка "РТС-тендер" и Госкорпорация "Росатом" заключили соглашение о сотрудничестве в области проведения закупок в электронной форме в рамках федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "РТС-тендер".

"Единый отраслевой стандарт закупок Росатома на рынке считается эталонным. В начале года проходил отбор электронных площадок, на протяжении всего этого времени нами был реализован ряд основательных доработок для соответствия процедур положению о закупках Росатома, сейчас мы планомерно переходим на стадию опытной эксплуатации площадки для обеспечения нужд госкорпорации", - сказал генеральный директор "РТС-тендер" Владимир Лишенков, комментируя соглашение.

Как уточнили в пресс-службе, в зоне ответственности оператора торговой площадки будет "регистрация и аккредитация участников, предоставление участникам возможности подавать свои предложения на площадке, предоставление организациям статистики по результатам проведенных процедур, поддержание двуязычного интерфейса на русском и английском языках для иностранных участников, а также проведение обучающих мероприятий для поставщиков".

"Прием обращений по закупкам заказчика будет обеспечен как через телефонную службу клиентской поддержки, так и в онлайн-форме. Согласно условиям закупок госкорпорации "Росатом", есть ряд индивидуальных разработок и условий их проведения, в частности: тарифная политика участия в закупках госкорпорации закреплена ее внутренним приказом, а также разработана собственная форма заявки для участников закупок", - уточнили в "РТС-тендер".

Среднегодовое количество закупок "Росатома" - порядка 22 тыс. процедур, из них на закупки не для субъектов МСП приходится порядка 10 тыс. процедур, которые будут распределяться случайным образом между четырьмя отобранными площадками. Таким образом, прогнозируемое количество таких закупок на площадке "РТС-тендер" составит 2,5 тыс. процедур, добавили в пресс-службе.

"РТС-тендер" - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.

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Источник: ТАСС

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